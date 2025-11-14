Rusherking explotó contra Martín Cirio y fue contundente: “Este loco está tirando...”

Embed

Acto seguido, agregó: “Me levanté y vi una opinión que no me cabió. Criticó cualquier cosa del restaurante”. Fue allí que mencionó un ejemplo de lo que había dicho Cirio que lo enfureció. Algo así como que un periodista estaba tentado mientras le hacía una nota en el local gastronómico, a lo que disparó que él había tenido que poner un negocio porque le iba mal con la música.

“Dijo que el entrevistador estaba tentado, que a mí la música me fue mal y por eso abrí un restaurante de pastas. Dijo hasta que me comí todas las pastas”, detalló fastidiado Rusher.

Tras ello, arremetió con todo contra Cirio al disparar: “Ahí me levanté del orto y dije: ‘¿cómo puede ser que uno quiera hacer un proyecto piola y haya otro loco que esté ahí tirando odio? Y con maldad’”. Y admitió: “Le mandé un mensaje porque él atravesó momentos de bardeo y la pasó mal. Me cuesta entender cómo alguien en esa posición puede seguir generando odio”.

“Si vos pasaste un trauma tan grande, como que medio país te bardea, deberías pararte en otro lugar. Podés resolver las cosas desde otro lado y no criticar por criticar”, reflexionó ya más calmo el popular cantante mientras se preguntó: “Hoy el bardeo es gratuito, por cualquier cosa y sin fundamento. ¿Por qué estás bardeando un proyecto de alguien que realmente está haciendo algo que le gusta, que le está metiendo, que genera empleo?”.

Y por último, se sinceró al explicar el por qué de sus palabras: “Hoy me levanté cruzado por eso y lo quería decir. Pero todo piola”, concluyó.

Rusherking en Pastasole

Qué dijo Rusherking tras las tremendas declaraciones de Ángela Torres al acusarlo de haberla dejado seca

A fines de octubre, Rusherking celebró la apertura de su restaurante de pastas en pleno Palermo y, durante una entrevista con Intrusos (América TV), se refirió sin vueltas a sus vínculos mediáticos con la China Suárez y Ángela Torres, romances que en su momento lo pusieron en el centro de la escena.

El músico explicó cómo sobrellevó aquella etapa de exposición: "Es un tema del pasado que ya superé, quizás al principio no es tan fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y ese nivel de exposición. Pero hoy en día lo manejo con mucha tranquilidad, estoy muy bien acompañado y en un momento muy feliz de mi vida", sostuvo.

Acto seguido, remarcó que atraviesa una etapa enfocada en su crecimiento personal: "Emprendiendo este proyecto que me tiene muy contento, mi música que es la prioridad siempre. Estoy recontra activo y enfocado en mí. Aprendí a ser consciente y a manejar eso".

Además, al hablar de sus relaciones anteriores, fue claro respecto a su manera de vivir el amor: "Uno no elije de quién enamorarse, uno se enamora sin elegir. Como me ves soy totalmente transparente, simplemente me enamoro. Obviamente me encantaría ponerme de novio con alguien que realmente quiera y esté enamorado".

Consultado por el presente amoroso de la China Suárez con Mauro Icardi, el santiagueño evitó cualquier polémica y aclaró que no carga con resentimientos: "No reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia y un amor, en ese momento la pasé increíble, si cada pareja mía está feliz, estoy feliz. Yo estoy ok en mi vida y espero que ellas quieran lo mismo de mí".

Incluso recordó el famoso auto de lujo que le obsequió a la actriz: "Ya ni me acuerdo cómo se resolvió esa situación, es algo del pasado", comentó sin intención de profundizar.

Cuando surgió el tema de las fuertes declaraciones de Ángela Torres —quien habló de diferencias económicas y dijo haber "quedado seca" tras el noviazgo—, Rusherking se mostró sorprendido: "Cada uno es libre de contar lo que quiera. Si me shockeó la forma en que se manejó el tema porque se me hizo quedar como si yo fuese un culeao que le estoy pidiendo a la otra persona que gaste plata o se adapte a mi estilo de vida".

Y añadió que su actitud siempre fue la contraria: "De hecho todo lo contrario, cuando estoy de novio y tengo un viaje siempre incluyo a mi pareja, estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Eso sí quizás me dolió un poco porque se mal interpretó y no es así, la gente que me conoce sabe que lo doy todo cuando estoy enamorado".

El cantante también explicó por qué ya no se engancha en cada comentario mediático: "Aprendí a no defenderme todo el tiempo de las cosas que dicen sino me vuelvo loco. No estaba sufriendo, si estoy de novio y tengo otras posibilidades no soy tan hijo de pu.. de decir: 'che, tenés que pagar esto o aquello'. Cuando estoy de novio o salgo con mis amigos, invito yo, no tengo problema, es mi forma de ser".

Por último, contó que intentó comunicarse con Ángela tras sus dichos, aunque no obtuvo respuesta: "Le mandé un mensaje y no me contestó. Para mí no me ghosteó, se dio cuenta que flasheó y bueno, así es la vida".