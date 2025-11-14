Maxi López encendió las redes con el like a un filoso chiste sobre la China Suárez: "Primer acto..."

Por su parte, la panelista dejó un comentario filoso: “Mmmm… Los likes de Maxi… ¡Al final terminan todos farandulizados y mediáticos!”.

Qué dato reveló Maxi López de Wanda Nara

Pese a que durante muchos años mantuvieron un vínculo tenso tras su mediática ruptura, hoy Maxi López y Wanda Nara transitan uno de sus mejores momentos como expareja. Lejos de los viejos enfrentamientos, comparten una dinámica distendida, con bromas y complicidad, y suelen recordar su historia con una mezcla de ironía y afecto.

Ese buen clima quedó aún más en evidencia desde que López aceptó formar parte de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo en el que Wanda no solo es la anfitriona sino también la persona que facilitó su llegada al programa. Aun así, el exfutbolista atraviesa un presente sentimental sólido junto a la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien fue padre de una nena y está a la espera de un nuevo bebé.

En ese contexto, el exmatrimonio dio que hablar después de aparecer juntos en Ferne con Grego, el programa de Grego Roselló que se emite por YouTube y que también tuvo espacio en la pantalla de Telefe antes del reality culinario. Allí se animaron a repasar momentos de su vida en común, revelando situaciones desconocidas para el público.

En medio de ese intercambio, mientras hablaban de cómo repartieron los bienes tras la separación, López trajo al presente una anécdota que dejó sorprendidos a los fanáticos y que provocó que Wanda se sonrojara.

Convencido de que la empresaria no siempre fue la figura glamorosa de hoy, Maxi recordó el día en que ella aterrizó en Rusia. Según su relato: “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!”.

La reacción de la mediática no tardó en llegar. Entre risas y visiblemente avergonzada, respondió: “Soy una princesa que se construyó su propio castillo”. Y, fiel a su espíritu provocador, López llevó la broma un paso más allá con un remate que descolocó a todos: “Ponele una S... Castillos”.