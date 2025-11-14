Se rompió todo en Bandana: quién se fue del grupo tras una discusión letal por dinero

“Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”, concluyó entonces la periodista sobre este nuevo conflicto entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera que muchos aseguran podría hacer peligrar el regreso de la icónica banda pop a los escenarios.

Lowrdez Fernández y Lissa Vera enfrentadas (1)

Cómo reaccionó Lissa Vera ante el regreso a los escenarios de su compañera de Bandana Lowrdez Fernández

A fines de octubre, apenas una semana después del dramático episodio que atravesó Lowrdez Fernández con su ex pareja, Leandro García Gómez —hoy detenido tras la denuncia de su madre por la desaparición de la cantante, a la que luego se sumó también Lissa Vera—, la artista volvió a pisar un escenario. El 30 de octubre pasado, la integrante de Bandana se presentó nuevamente frente al público y recibió un gesto de apoyo público de su amiga y compañera del icónico grupo que tiene previsto celebrar los 25 años desde que fueron elegida por Cris Morena en el recordado reality Pop Stars.

“Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”, escribió Lissa en sus historias de Instagram, acompañando un video donde se veía a Lowrdez en plena actuación en el teatro Gran Rex, durante la apertura del show de A Teens.

Sin embargo, cuando Lowrdez tomó conocimiento de que Lissa había declarado en contra de García Gómez, detallando situaciones de violencia de género que él habría ejercido sobre la cantante, la reacción inicial no fue buena: la artista se mostró muy molesta con su compañera de Bandana.

Con el correr de los días y ya en un aparente proceso de recuperación emocional tras la relación conflictiva y dañina que mantenía con García Gómez —quien la habría mantenido retenida varios días en su departamento de Palermo, hecho que llevó a su madre a radicar la denuncia—, Lowrdez dio un paso significativo hacia la reconciliación con Lissa. La cantante compartió en sus redes el mensaje de apoyo de su colega, un gesto que deja en claro que el vínculo entre ambas sigue presente y que la intención de volver a compartir escenario está intacta.

Cabe recordar que las cuatro integrantes de Bandana —Lowrdez, Lissa, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha— tienen previsto reencontrarse sobre el escenario el próximo 23 de noviembre. Ese día concretarán el esperado regreso de la banda en el marco de los festejos por los 25 años de su formación en el recordado reality Pop Stars, una reunión muy anticipada por los fans y que marcará un nuevo capítulo para el grupo.