Luciana Salazar disparó picante una vez más contra Yanina Latorre: “Me tiene ganas..."

Embed

Esta charla con Luciana Salazar en Bondi Live vino a cuento porque el pasado 9 de noviembre Yanina Latorre estuvo en el show de Martín Cirio en el estadio Arena y habló de Luli; así como ella también visitó al creador de La Faraona este martes 11 y también mencionó a su enemiga mediática. Ocurre que la también angelita deslizó que su "enemiga mediática" tiene un nuevo romance con un señor millonario, así como también se refirió de manera picante a las fuentes de ingreso de la modelo.

Fue por eso que cuando le tocó el turno de subirse al escenario de Cirio, a Luciana Salazar no le tembló el pulso para disparar una polémica frase: "Yanina me tiene ganas o me odia". Fue así que en Bondi Luli quiso aclarar sus palabras. " Martín Cirio me preguntó por lo que Yanina habló de mí, y por eso bromeé con 'me tiene ganas o me odia', porque siempre habla sobre mí", argumentó.

"Cuando yo tuve un impasse con Redrado, él fue a la casa de Yanina y cuando me amigué otra vez, me dijo 'sabes que me preguntó cómo eras en la cama', por eso hice ese chiste, aunque claramente sé que me odia", concluyó filosa.

Luciana Salazar

Qué es lo que Yanina Latorre dijo sobre sobre Luciana Salazar acerca de sus finanzas y su corazón

Hace apenas unos días, Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar declaraciones explosivas sobre Luciana Salazar durante una conversación distendida con Martín Cirio. En medio del ida y vuelta, la conductora de SQP se despachó con rumores, comentarios picantes y hasta deslizó que la modelo estaría comenzando un romance con un empresario relacionado al ambiente futbolístico.

El clima se tensó cuando Cirio le preguntó sin rodeos: “¿Luciana Salazar trabaja de hacer trámites con la cola?”. Lejos de frenar la charla o suavizar el tono, Yanina tomó la frase, la amplificó y la transformó en uno de los momentos más comentados de la semana. Con absoluta desinhibición, disparó: “Con la conch... Me dijeron que es buenísima haciendo el helicóptero. Ah, estoy diciendo cosas que no debería. El helicóptero”, soltó entre carcajadas.

El fragmento se difundió a toda velocidad en redes sociales, donde los usuarios lo recortaron y replicaron hasta convertirlo en tendencia. Y como si eso no fuera suficiente, Latorre decidió avanzar un paso más y sumó un dato que dejó al mundo del espectáculo en alerta: según ella, Salazar estaría ilusionada con un nuevo hombre vinculado al negocio del fútbol.

Embed

Sin filtro alguno, la panelista detalló: “Se levantó un tipo nuevo, no lo conté en la tele. Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. ¿Vos podés creer el arte que tiene? Todavía no lo garchó y el tipo ya le pagó todo el colegio de la piba por adelantado un año”. Sus palabras, cargadas de ironía y doble sentido, hicieron estallar el debate en redes y estudios de TV.

La combinación de dinero, encanto y poder —elementos infalibles para un buen escándalo mediático— alimentó aún más el revuelo. Y como broche final, Yanina lanzó una reflexión que desató risas entre los presentes: “Yo estoy en la carrera equivocada. Todo el día hasta hoy que tendría que estar tomando vino”, remató entre risas e ironías.