El enojo de Moria Casán con Fátima Florez: "Es una ridícula" 

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich leyó el mensaje que Moria le envió en vivo para advertir a la actriz que no la imite: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'".

Moria le responde a Fátima en Sociosdel espectáculo - Es una ridícula1.jpg Moria Casán cruzó a Fátima Florez en medio de su visita a Socios del espectáculo (el Trece) para advertirle que no la imite, o tendrá que pagarle.

Claro que reacción inmediata de Fátima Florez fue reírse y responderle a cámara, disparando: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata". Al tiempo que agregó, sin tomar en serio el mensaje de la diva, "Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira".

Así, Lussich leyó de manera completa la advertencia de Moria Casán a Fátima Florez: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".

Embed

Moria Casán subió la apuesta y siguió destrozando a Fátima Florez

Pero las cosas no quedaron ahí, porque cuando Fátima Florez ya se había retirado del estudio del Trece, Moria Casán volvió a enviar nuevos mensajes disparando durísima contra la humorista, haciendo gala de su lengua karateca.

"¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi" arremetió Casán, y agregó filosísima: "Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginenePorQuéLoDigo. Besos para todos".

morias.jpg Moria Casán y Fátima Florez en la piel de la morocha hace años en el programa de Marcelo Tinelli, cuando la One no tenía su nombre registrado y le causaba gracia la imitación.

"Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo 'qué dijo esta black'. Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80', ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica", fue por más la actual pareja de Fernando 'Pato' Galmarini.

Y como para rematar la verborrágica respuesta a los dichos de Fátima, Moria sentenció irónica: "Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (el marido y productor de la imitadora) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual".