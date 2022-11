Susana Giménez habló del chiste de Fátima Flórez que le habría molestado: "No voy a perder tiempo con..."

Embed

En una nota con LAM (América TV), Susana reveló que estaba al tanto del asunto, pero le restó importancia. "Me enteré por La Chiqui. Ella me comentó: ‘Me dijeron que no sé qué dice Fátima Florez sobre vos. ¿Cómo voy a decir una cosa así?‘. Le respondí: 'Pero Chiquita, ¿qué te importa? Además, yo sé que no vas a decir nunca nada'", sostuvo.

"¿Estás enojada?", le consultaron a la estrella de la TV. "¿Con quién me voy a enojar? No voy a perder mi tiempo con una tontería", sentenció la diva de Telefe, sumamente relajada con el tema.

La reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Gran Hermano 2022

En la noche del martes, Susana Giménez estuvo en la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, que se realizó en el Hotel Alvear. La diva se destacó con su look, al igual que Moria Casán, Mirtha Legrand, Nicole Neumann, Flor de la V, entre otras figuras.

A la salida del evento, la conductora habló con Intrusos (América TV) y sorprendió con su reacción cuando le preguntaron por el gran éxito de Telefe, Gran Hermano 2022.

"¿Ves algún reality? ¿Ves Gran Hermano?", le consultaron a la diva. "No, no veo Gran Hermano. Veo Los 8 escalones del millón. Jugamos con mi hija y le gano siempre", reveló la figura, que soltó una risa pícara por tratarse de un programa de la competencia de su canal.

Por otro lado, Susana confirmó que viajará para hacer la cobertura del Mundial de Qatar 2022. "Sí, voy con Marley a Qatar", anunció la conductora ante el micrófono de Intrusos.

Al finalizar, la diva destacó que termina el 2022 a puro festejo. "Fue un año fabuloso para mí después de la temporada de teatro en Uruguay", fue el balance de la figura de Telefe.