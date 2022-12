La tajante respuesta de Moria Casán a Alfa de Gran Hermano 2022: "Me da ternura que..."

Fue en una charla que tuvo Alfa con María Laura "Cata", Marcos Ginocchio y Julieta Poggio: “Se abre el vidrio (del auto) y era Moria Casán. Automáticamente, bajé la ventanilla y le dije ‘Moria’. Porque ves un conocido y... me dijo ‘Hola, ¿cómo está, bombón?”, comenzó su relato.

alfa 2.jpg

Alfa explicó que el auto que manejaba la diva había pertenecido a un amigo de él: “Le pregunté si se lo había comprado a Mariano, ella afirmó y le comenté que lo conocía”, siguió el participante.

Y ahí, supuestamente, Moria Casán quiso invitarlo a tomar algo: “Me dijo ‘¿Y a dónde va ahora, usted bomboncito?’. Yo tenía unos chocolates en la guantera. Le dije ‘Ahora a mi casa’ y le tiré un bombón de auto a auto. Pero porque era Moria”, aseguró Alfa.

Y cerró: “Le dije que me estaba yendo a mi casa, pero me respondió ‘No seas tonto. Dale, vamos, seguime´. Puse primera y me fui a la mierd.. Me fui a mi casa”.

alfa.jpg

La tajante respuesta de Moria Casán a la historia que contó Alfa de Gran Hermano 2022

A través de su agente de prensa, Maxi Cardaci, Moria Casán respondió a la versión que contó Alfa de Gran Hermano 2022 sobre ese supuesto episodio que habría ocurrido en la calle y que contó él en la casa.

"#MeImpresiona cada vez más mi fama #NoCalifica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero, sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono reurona ja! Que gane ALFA que es vintage mal", precisó la diva.

"Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! No tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!!", siguió contundente Moria.

"Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante", remarcó.

Y cerró: "No consuno GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que Alfa en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane EL. Amé su trepada por una enredadera!".