Fátima Florez, angustiada ante los rumores de que Susana Giménez la llevaría a la Justicia: "No inventen más estupideces"

Una persona muy amiga de Susana fue a ver la obra, grabó todo lo que se dijo en el escenario y hasta se comentó que la animadora de Telefe podría iniciar acciones legales en los próximos días.

Según las versiones que circularon, cuando Fátima imita a Susana en su espectáculo, en el cuadro donde aparece primero Mirtha y después Su, La Chiqui dice que Giménez no paga los impuestos y que su hermano Patricio no labura.

Esto no le habría caido para nada bien a Susana y por eso se rumorea que la diva podría iniciarle acciones legales a la imitadora. En diálogo con PrimiciasYa, durante su presencia en los premios Martín Fierro de Cable 2022, Fátima habló sobre este tema y se mostró angustiada por la noticia.

Fátima Florez sobre Susana Giménez: "La admiro y la quiero"

"Cuando entré a la fiesta todos los periodistas me empezaron a preguntar y la verdad es que no tengo idea de lo que me están hablando. Yo a Susana la hago hace muchos años y la amo. Yo la admiro, la quiero y trabajamos juntas...", comenzó diciendo Fátima.

Luego, aclaró: "Yo no digo eso que se dice en el show, tengo un humor tan ingenuo y los invito a que vengan a ver el espectáculo. Me encantaría que Susana venga al teatro y hagamos juntas ese sketch, y seguro que se cae el teatro de la ovación que recibiría. La gente la ama a Susana y me encantaría que pase eso, lo visualizo".

Sobre la posibilidad de que Susana le inicie acciones legales, señaló: "Con una mano en el corazón yo no ceo que Susana haga eso. Esto es humor, admiración hacia ella. Lo que sí veo es a las dos juntas sobre el escenario y el público aplaudiendo y ovacionando ese momento". Por último, imitando a la diva, arrojó: "¡Ay por favor, no inventen más estupideces!".