El enojo de Wanda Nara por la presencia de la China Suarez en su casa de Turquia

"No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas.

Así mismo, aclaró por qué no iba a la propiedad yen referencia a la presencia de la China aseguró: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar".

Minutos después, ya que se encuentra en Turquía con su estilista y mejor amigo bromeó: "Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas".

Wanda Nara en vivo

La tentadora oferta laboral que recibió Wanda Nara en Turquía y que podría hacer que se quede

Wanda Nara se encuentra de viaje en Turquía, donde recibió el premio a Mujer del Año y desde la ciudad de Estambul compartió una historia para sus seguidores de Instagram donde contó la impensada propuesta laboral que recibió.

Lo cierto es que durante sus años de matrimonio con Mauro Icardi, la conductora supo hacer su fama en Turquía y se convirtió en una celebridad muy querida para quienes viven allá.

Tanto es así, que en video junto a Kennys Palacios contó que le llegó la oportunidad de protagonizar una novela. “Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela”, deslizó con humor por los escándalos que la rodean.

"Está lleno de actrices y quieren que haga una novela en Turquía, mañana tenemos una reunión muy importante. Quién que te dice que venimos acá y tengo que venir con todos los chicos a grabar" ,profundizó.

Aunque la mediática se mostró muy entusiasmada ante la propuesta la realidad es que dejó expuesto que le genera dudas por cuestiones de organización familiar con sus hijos.