Donde estuvieron la China Suárez y Mauro Icardi mientras Wanda Nara recibía su premio en Turquía

"Ganee. Best Woman of the Year. Europa Awars thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió emocionada la mediática mostrando la estatuilla que recibió.

Wanda Nara premio en Turquia

Sin embargo, las miradas también estuvieron puestas en la pareja de la actriz y el futbolista que durante la importante ceremonia de premios asistieron a un partido del Galatasaray.

Y es que mientras se daba la premiación, en las redes sociales se viralizaron capturas de ambos en la tribuna a las risas y disfrutando del partido del club donde Mauro juega como delantero.

China Suarez y Mauro Icardi viendo al Galatasaray

La tajante reacción de Wanda Nara cuando le dijeron que el premio que recibirá en Turquía es "re trucho"

Wanda Nara llegó en solitario a Turquía este domingo, sin L-Gante, quien se quedó en la Argentina después del accidente que sufrió tras caerse de un cuatriciclo en Pinamar.

La figura de Telefe recibió la nominación a la Mujer del Año (Best Woman of the Year), por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad en la que vivió hasta principios del 2024 con Mauro Icardi.

Feliz con haber sido elegida, Wanda mostró el espectacular look que utilizará para la gala. Por su parte, la mañana de este lunes, Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show (El Trece) que el premio era "re trucho".

Dando a entender sus motivos, la periodista arrojó: "Vos tenés que aplicar (para participar, no te selecciona un jurado)", comentó.

Tras escucharla, Pochi, quien es cercana a Nara, se contactó con ella para ver qué opinaba. Y Nara dijo: "Cómo me voy a postular si ni sabía que existía el premio. Me enteré cuando me llamaron para avisarme que estaba nominada".

Por su parte, Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Wanda, estalló: "Fernanda está resentida con la vida, no tenemos tiempo de responderle".