El episodio que opacó la fiesta de cumpleaños de Wanda Nara: "No le importó nada"

Embed

Y mientras que la primera vecina de Wanda entrevistada por el ciclo de América reveló que llamó a la garita de seguridad del barrio para quejarse por los ruidos molestos y el tremendo movimiento de autos circulando, éstos le informaron que Nara ya había sido anoticiada al respecto por la cantidad de quejas.

En tanto, una segunda vecina contó que a pesar de que su casa está a tres kilómetros de la propiedad de la ex de Icardi, los ruidos se sentían como si estuviese al lado. Además, confió que el chat del barrio estuvo revolucionado por el festejo que contó con los recitales de la propia Wanda, su novio L-Gante y Karina La Princesita.

Asimismo, sobre las posibles represalias que el consorcio de Santa Bárbara podría tomar contra Wanda Nara, las vecinas deslizaron que probablemente le apliquen una multa que podría rondar el medio millón de pesos, pero remarcaron que a la mediática "no le importó nada" y realizó el festejo porque para ella ese no es un monto significativo.

Vecina de Wanda Nara, Pamela David y Wanda con LGante - captura Desayuno Americano.jpg

El contundente e inesperado mensaje de una de las hijas de Wanda Nara en plena nota con LAM

El lunes 9 de diciembre Wanda Nara celebró su cumpleaños 38 en el country Santa Bárbara donde tiene su casa y la organización del evento estuvo a cargo de sus amistades y también contó con la colaboración de su novio L-Gante.

La conductora de Bake Off Famosos ingresó al barrio privado en su auto y frenó unos minutos para dialogar con el programa LAM, América Tv, cuando desde atrás del vehículo se escuchó la voz de una de sus hijas con un contundente mensaje.

"No planificamos nada para la fiesta. Hace rato que estoy muy bien con mi papá. La verdad es que la familia es siempre la familia. No sé cuántos invitados hay, mis amigos y Elián lo armaron. No armé nada de la fiesta. Me llamaron acá del barrio y no sabía qué cosas pasaban", explicó Wanda Nara sobre la celebración de su cumpleaños número 38.

Embed

En un momento de la nota a una de las hijas de la mediática se la escucha gritar desde la parte trasera de la camioneta con la frase: "Dejen de hablar mal de mi mamá".

Tras terminar la entrevista, Marcela Feudale observó desde el piso: "Dijo algo la nena desde atrás". Y Ángel de Brito marcó: "No nos vamos a pelear con los nenes, tengamos un límite".

"Son divinas las nenas", dijo Marixa Balli. "Las hijas ven todo, Wanda en lo de Susana mintió, dijo que no veían nada", concluyó picante Pepe Ochoa.