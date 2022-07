El estremecedor mensaje de Marisa Brel antes de entrar a quirófano: "Toda mi vida estuve enojada con mi útero"

Marisa Brel posteo.jpg El estremecedor posteo de Marisa Brel despidiéndose de su útero, horas antes de ingresar a quirófano.

"Desde mis 29 años que tuve un embarazo ectópico y me declararon infertilidad, mi útero fue protagonista de mucho dolor porque no podía quedar embarazada. Años enojada porque ese órgano no me cumplía mi sueño de ser madre", continuó la ahora empresaria. Y también recordó que "En el 2002, por fin después de 5 años y 6 tratamientos in vitro, logré el milagro de Paloma. Con embarazo muyyy difícil con muchas pérdidas".

Pero eso no fue todo. Porque tras 10 años de búsqueda de un nuevo hijo, llegó la peor noticia: su útero ya no le permitiría volver a ser mamá. "Juro que lo odié. A mi útero! Por eso para tener a Timoteo, me ayudó Joy con su útero sano", recordó. Fue allí que confesó su eterno enojo con su útero, al asegurar "Me hizo sufrir infinitamente".

Marisa Brel se despidió de su útero

Es así que en ese movilizante posteo en el que puede vérsela tocando su vientre, Marisa Brel, casi como sacándose una pesada mochila que arrastra desde hace varias décadas, sentenció antes de entrar a quirófano: "Hoy lo despido con gratitud porque ha sido mi gran reto. Hoy lo perdono. Es lo que me hizo fuerte en la vida. Me enseñó a no bajar los brazos ante mis sueños".

marisa brel historias.jpg La periodista Marisa Brel junto a su nueva pareja, minutos antes de ingresar a quirófano para extirpar el tumor benigno que le detectaron en el útero.

Al tiempo que concluyó, de cara al futuro: "Hoy lo amo porque albergó a Paloma durante 9 meses. Hoy se termina una larga etapa de mi vida. Hoy suelto y doy la bienvenida a lo que viene. Eso. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo", cosechando miles de likes y mensajes alentadores en pocos minutos.

Pero claro que no está sola en este nuevo desafío que la vida le ha puesto en el camino. Porque recientemente Marisa Brel volvió a darle una oportunidad a su corazón y presentó en sociedad a Ernesto Mendonca, su nueva pareja. Y precisamente él es quien por estas horas la acompaña en el Sanatorio Finochietto, donde cerrará una etapa y dará comienzo a otra.