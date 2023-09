El estremecedor pedido de Silvina Luna a Ximena Capristo y Gustavo Conti en su último encuentro 

Ximena Capristo recordó a Silvina Luna en LAM - Captura1.jpg

Al mismo tiempo, Capristo contó cuál fue el último pedido que Silvina les hizo a ella y su pareja. “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante, entonces la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”, recordó.

Fue allí cuando agregó, completamente desbordada: “Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”. “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”, concluyó entonces Capristo excusándose frente a Ángel de Brito quien le agradeció el gesto de salir a recordar a Silvina Luna en medio de semejante dolor.

La desgarradora carta abierta de Ximena Capristo para despedir a su gran amiga Silvina Luna

La triste noticia de la muerte de Silvina Luna a los 43 años causó un gran dolor en el ambiente artístico y en el país en general por la angustia que padeció tras estar casi tres meses internada con un delicado estado de salud después de denunciar en la Justicia a Aníbal Lotocki.

En este sentido, en medio de la profunda tristeza por su partida, Ximena Capristo despidió a su gran amiga con un sentido mensaje desde su cuenta de Instagram.

La ex Gran Hermano 2001 compartió varias fotos de distintos momentos que pasaron juntas y en familia a lo largo de sus veinte años de amistad. "Lo lamento tanto amiga… Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón está destrozado… Se que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas", precisó con mucho dolor la pareja de Gustavo Conti.

En tanto, cerró su posteo con un "Te amo profundamente.. Descansá en paz".

Luego, desde sus historias, remarcó el nombre de los jueces que condenaron al cirujano Lotocki por lesiones graves pero cuya sentencia aún no está firme a la espera de que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena. "Por qué estos jueces siguen mirando para otro lado? #JusticiaparaSilvinaLuna", exigió Ximena Capristo.