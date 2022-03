El ex representante Rodrigo "El Potro" habló sobre las adicciones que sufría el cantante antes de morir

“Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”, preguntó Gozalo.

“Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, indicó.

Sobre la noche del accidente relató: “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”.

“Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’, con todos los bolsillos para afuera”, dijo sobre el robo que sufrió.

“Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios”, concluyó.

image.png Rodrigo Bueno

El pacto suicida que le propuso la madre de Ulises Bueno el día que murió el Potro Rodrigo

Ulises Bueno estuvo hoy de invitado al ciclo Los Ángeles de la Mañana y contó como nunca antes sobre la traumática escena familiar que se generó en su casa cuando murió su hermano, el Potro Rodrigo.

Previamente habló del tema en el primer programa del año de Juana Viale en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand.

"Nos encerramos todos en la habitación del hotel donde estábamos porque la prensa había invadido nuestras vidas de una forma terrible que no sabíamos como seguir adelante y nos propusimos quitarnos la vida. Mi mamá fue la que dijo ‘¿qué hacemos ahora?, ¿cómo seguimos?’”, explicó.

"Hace poquito en la mesa con Juana Viale contaste una historia fuerte, que creo que varios desconocíamos, sobre el día que falleció Rodrigo. Ustedes se encerraron todos en una habitación y vos contaste que tu mamá propuso que todos se quitaran la vida", le preguntó hoy Cinthia Fernández.

"Sí, fue ante los nervios. Fue una situación de desesperación, sobre todo de ella (su madre), que había fallecido uno de sus hijos. El sostén de la familia. Teníamos una invasión terrible en nuestra vida privada por parte de los medios", graficó el cantante.

"Había medios de otros países. Y había muchas cosas que nosotros desconocíamos de su carrera...", explicó.

"Eso nos puso en un lugar en el que nos sentíamos muy invadidos. No sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados y la primera opción fue 'bueno, nos vamos todos juntos'", finalizó Ulises.