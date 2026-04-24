Danelik habló sin filtro de su vínculo con Brian Sarmiento en Gran Hermano y dejó una duda clave

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Desde el arranque de esta edición, lo cierto es que Danelik y Sarmiento lograron instalarse como uno de los vínculos más comentados del reality. Entre gestos de cercanía, momentos románticos y algunos episodios de tensión, la relación fue evolucionando frente a las cámaras y generando todo tipo de reacciones fuera de la casa.

El punto de quiebre llegó semanas atrás, cuando ambos protagonizaron un beso cargado de intensidad durante una de las fiestas, lo que terminó de confirmar la química entre ellos. A partir de ahí, la cercanía se volvió cada vez más evidente y constante.

De todos modos, el futuro inmediato podría cambiar el rumbo de esta historia. Ocurre que de cara a la próxima gala de eliminación, los dos quedaron nominados, y las encuestas no favorecen nada a Brian, que aparece entre los candidatos con mayores chances de abandonar la competencia. De concretarse su salida, el vínculo con Danelik podría enfrentar su mayor desafío hasta ahora dentro del juego.

Danelik y Brian Sarmiento 1

Qué problema impidió que Danelik y Brian Sarmiento tuvieran intimidad en la casa de Gran Hermano

Hace apenas dos semanas, Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron uno de los momentos más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), con una situación cargada de tensión que estuvo al borde de ir más allá frente a las cámaras.

Todo ocurrió en la madrugada del viernes 11 de abril, cuando ambos comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos. Entre besos, caricias y gestos de complicidad, la escena parecía avanzar hacia un desenlace que muchos daban por hecho. Sin embargo, en el punto más álgido, el ex futbolista tomó una inesperada decisión que cambió por completo el rumbo del momento.

Tal como quedó registrado, Sarmiento interrumpió la situación y le explicó a Danelik que no podía continuar debido a un intenso dolor en sus genitales, lo que le impedía seguir adelante. La confesión cayó como un balde de agua fría y desactivó de inmediato el clima que se había generado entre ambos.

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Lejos de mantenerse en privado, lo sucedido no tardó en circular dentro de la casa. A la mañana siguiente, la participante tucumana compartió lo ocurrido sin filtros, lo que despertó sorpresa y comentarios entre sus compañeros.

Entre quienes reaccionaron con mayor asombro estuvo Yanina Zilli, que no dudó en meterle humor al episodio y hasta le deslizó a Danelik la posibilidad de recurrir a la autosatisfacción. La ocurrencia sumó una cuota extra de picante y derivó en risas, bromas y todo tipo de reacciones entre los jugadores.

Pero la historia podría tener un final abrupto. Más allá de lo ocurrido entre ellos, el futuro de Brian Sarmiento dentro del reality no estaría asegurado. Distintas encuestas que circulan en redes sociales lo posicionan como uno de los principales candidatos a abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.

De concretarse su salida, el impacto sería fuerte puertas adentro. Varios participantes ya dejaron entrever su hartazgo por ciertas actitudes del ex jugador, especialmente por sus gritos y su manera de vincularse con el resto, lo que suma tensión a un escenario que no deja de escalar.