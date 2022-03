El exclusivo audio de Wanda Nara tras el hackeo: "Aun estoy tratando de recuperar..."

wanda nara captura 1.jpg Wanda Nara le contó a Paula Galloni, la periodista de espectáculos de América Noticias Mediodía, cómo le hackeron su cuenta de Instagram y sus rápidos movimientos para recuperarla.

"Ya me había pasado en diciembre con mi Instagram, por eso Instagram no está relacionado con ningún mail mío. Pusimos mails de amigas mías, que ayer estaban durmiendo. Una es Natacha (Eguía). O sea, mi Instagram está con el mail de ella... porque ya me había pasado esto hace un tiempo... y no sé, es rarísimo", aseguró la mayor de las Nara en su mensaje exclusivo al informativo de América TV.

Al tiempo que previamente Wanda Nara reveló que también le hackearon su Twitter tiempo atrás: "A mi hace un mes, o un mes y medio, la hija de Ana (Rosenfeld) me está tratando de recuperar Twitter, porque ella está en EE UU., y teníamos contactos adentro de Twitter. Pero no entienden qué es lo que me hicieron porque hasta me cambian el número de teléfono, me cambiaron el mail, o sea es rarísimo".

Embed

Los escandalosos posteos de Wanda Nara, que reavivaron la polémica con La China Suárez

En las últimas horas del lunes, Wanda Nara comenzó a publicar comentarios y posteos en sus historias en Instagram, que generaron un enorme revuelo. “No pudo lograr su cometido la China, bien ahí”, le escribió una seguidora y la blonda respondió: “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”.

Enseguida, muchos usuarios advirtieron que algo extraño estaba sucediendo con la cuenta de Instagram de la botinera. A los pocos minutos, Wanda colgó capturas de mensajes que le enviaba la China antes del escándalo por el affaire con Mauro Icardi.

mensajes.jpg Algunas de las conversaciones entre Wanda Nara y la China Suárez filtradas, tras el supuesto hackeo a las redes de la rubia.

Pero eso no fue todo. La rubia también compartió una foto de una producción de su pasado como vedette y la frase: "¿Hablamos?".

wandanara.jpg Esta foto de Wanda Nara apareció desde sus historias virtuales en pleno hackeo.

"Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón por bombacha floja se escapó", "Icardi ama mi cuerpo en su cama", "En París, se sacó la bombachita y a su casa se volvió solita", "La más putarraquita soy yo", "Deberías ser más putita como yo", "La China es putita, pero acá se encontró a la reina de las putas", fueron algunos de los comentarios de Wanda.

wanda nara 2020.jpg Algunos de los comentarios que aparecieron en la cuenta de Wanda Nara, durante el hackeo a su cuenta de Instagram.

Después de la viralización de los posteos, Kenny Palacios aclaró que la empresaria fue víctima de un hackeo.