Wanda Nara salió a explicar por qué va a borrar todos los videos de su descargo

Sin embargo, minutos más tarde su asistente Kennys Palacios aclaró que Wanda Nara había sido hackeada y perdido el control de su cuenta.

Hace un par de horas, la rubia se despertó y realizó varios videos contando lo que había pasado. Aseguró que ella no escribió nada de lo que salió y que siempre borra los mensajes que le escriben comprometedores para no tener problemas con nadie.

Dejó esos mensajes online un rato y luego decidió borrar todo. ¿Por qué? según explicó ya tenían muchas visualizaciones y ella entendía que todos vieron sus explicaciones, entonces ahora debía publicar en sus historias las publicidades que tiene pautadas.

El descargo de Wanda Nara tras los escandalosos mensajes en Instagram

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos en la noche del lunes luego de que se subieran desde sus historias de Instagram una serie de mensajes explosivos contra La China Suárez.

“¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, se vio en algunos posteos que salieron publicados en la cuenta de la rubia en dicha red social.

De esta manera se reavivó el terrible escándalo entre la empresaria, la actriz y el futbolista del PSG Mauro Icardi, marido de Wanda. Ante el revuelo, Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda, aclaró que la botinera había perdido el control de su cuenta. "La cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta", expresó el asistente de la rubia.

Horas más tarde, llegó la aclaración de la propia Wanda Nara desde sus historias, argumentando que fue hackeada: "Gracias a mis amigo que, a cualquier hora, me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon el Twitter con casi 4 millones de seguidores y no la pude aún recuperar. ¿Qué buscan?", explicó.