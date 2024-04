El explosivo motivo por el cual Marcela Tauro se peleó a muerte con Lizy Tagliani

Embed

Hacia el final del programa de espectáculos, la panelista Yanina Latorre contó el motivo por el cual Tauro está peleada a muerte con la conductora de Telefe.

"Cuando Marcela Tauro, en la radio, contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo", detalló Latorre.

Y agregó: "Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con (Santiago) del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara la mataba".

Y ahí reiteró: "Lizy le habría escrito al chico". "¿Tirándole onda?", le preguntó Nazarena Vélez. "Claro", aseguró la rubia.

El emotivo mensaje de Jésica Cirio a Lizy Tagliani por su debut en La Peña de Morfi: "Nunca bajar los brazos"

Jésica Cirio, a fines del año pasado, tomó la decisión de no continuar con la conducción de La Peña de Morfi y ahora, que comenzó la nueva temporada del ciclo, escribió un emotivo mensaje para la producción de Telefe, en especial para Lizy Tagliani.

Este domingo, horas antes de que empiece el programa, que cuenta con la conducción de Tagliani y Diego Leuco, Cirio le dedicó conmovedoras palabras a La Peña de Morfi.

“Le deseo muchos éxitos a mi querida Lizy Tagliani, que se merece todo lo bueno y la amo, en su incorporación a La Peña de Morfi junto a Diego Leuco en su novena temporada", expresó.

Y agregó: "Y a mis amigos del equipo, mi admiración por nunca bajar los brazos y trabajar para que La Peña tenga el lugar que tiene en la tele, en la vida de los artistas y en cada hogar. Los quiero”.

Tiempo atrás, el 11 de marzo, la influencer recordó a Gerardo Rozín, en un nuevo aniversario de su muerte. “Ya pasaron dos años desde que te fuiste, querido Gerar. Mi gran maestro, mi consejero en este medio. Mi amigo. Te extraño cada día más, siempre en mi corazón”, había escrito Jésica.