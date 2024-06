El firme consejo de Yanina Latorre a Marina Calabró tras el ninguneo de Rolando Barbano: "Salí de ahí"

Luego, Latorre reflexionó sobre la situación del domingo y defendió a Barbano: “Es un momento incomodo, y fue un montón, todo el mundo se la agarró con Barbano y yo creo que no era para agarrársela contra él porque esta vez él no hizo nada".

"Estaba sentado con el hijo, hay que respetar la criatura, el momento. Anda a saber si la exmujer no quiere exponer todo este tema”, agregó la panelista

Por último, remarcó sobre el discurso de Calabró: “Cuando vos te exponés y hablás en un escenario después no tenés que hacerte la pelot.. y callarte. Te expones en los Martín Fierro y después te haces el tonto, no te expongas, tiene cincuenta años no tiene 12 y no es el marido de hace treinta y está quebrada”.

Los filosos comentarios de Marina Calabró tras el ninguneo de Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio

Anoche, en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2024, Marina Calabró recibió un galardón como Mejor Columnista de Espectáculos por su labor en Lanata sin filtro. Cuando subió, la periodista destacó a su compañero, Rolando Barbano.

Sin embargo, cuando el experto en policiales fue reconocido por APTRA por su trabajo en el programa de Jorge Lanata no hizo lo mismo que su colega y generó la indignación de muchos de los presentes.

Este lunes en Lanata sin filtro, Barbano y Marina Calabró se refirieron al momento de los agradecimientos en la ceremonia y los olvidos. "Yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos, pero si me olvido de uno, no como nunca más un asado sin escupir", afirmó el periodista, sin hacerse cargo que no mencionó a su compañera.

Filosa, Marina acotó: "Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, de Nacho Rodríguez, que me ayuda con los videos, bueno no hice las cosas bien. Eso por no pensar... Si uno piensa de antemano, se lleva un punteo en la cabeza... por las pu... casualidades uno gana, no pasan estas cosas".

Al finalizar, se disculpó con un directivo de Radio Mitre, con una frase que parecía una indirecta para Barbano. "No le agradecí a la radio, ni a Porta. Porta debe decir: 'esta mujer me odia, no me agradece ningún premio'. No te odio Porta, simplemente soy un poco estúpida", remató.