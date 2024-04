El firme posteo del marido de Lizy Tagliani en medio del conflicto con Marcela Tauro: "No puedo creer que..."

Y mientras Tauro anunció que en algún momento mostrará públicamente los mensajes de la discordia, que su entonces novio le mostró inmediatamente para alertarla sobre la situación, el que salió a bancar a Tagliani no es otro que su marido.

posteo Sebastián Nebot bancando a Lizy Tagliani IG.jpg

Fue a través de un posteo desde su cuenta de Instagram donde el mendocino Sebastián Nebot se mostró junto a Lizy, mientras ella se depila la cara frente al espejo y con pincita en mano, donde se lo escucha lanzar entre irónico y chistoso: "Yo no puedo creer que supuestamente ésta me gorree... Sí, vos", en clara referencia a la teórica infidelidad.

Ante las risas de ella, Nebot repitió supuestamente asombrado: "No lo puedo creer", al tiempo que Lizy atina a llamarlo cariñosamente "Amor" y darle un piquito. Y como para que no queden dudas del apoyo incondicional de Sebastián hacia su esposa, expresó firme al pie del video: "Bancándote en todas siempre sonriendo!!! Te amo siempre a tu lado!!!!".

Embed

Marcela Tauro dio picantes detalles del escándalo con Lizy Tagliani y su ex: "Tenemos distintos códigos"

Este miércoles Marcela Tauro dio picantes detalles en Intrusos, América Tv, del escándalo que estalló con Lizy Tagliani, quien le escribió a Martín Bisio, ex pareja de la periodista, a poco de que termine su relación de siete años.

"Mi ex se ha portado genial y me cuidó", indicó la periodista, quien afirmó que vio los mensajes que la humorista le envió a su ex pareja y que no dejan lugar a dudas.

"Yo soy esta y así pude mantenerme en este medio, no me peleo, pongo los límites. A mi no me beneficia esto, me molesta que inventen una cosa que no es", continuó la panelista.

Y contó qué le escribió Lizy el martes: "Si no fue con mala intención, lo aclaras. Ella me mandó un mensaje ayer que decía no haber recordado escrito y me termina diciendo: si te sentís mal, te pido disculpas".

marcela tauro lizy tagliani.jpg

"Acá no tiene nada que ver ni Martín ni yo. No hay dudas de la respuesta de ella. No le contesté (a Lizy), tenemos distintos valores y distintos códigos. A mí me educaron de una manera y de esa manera soy", siguió firme en su postura Marcela Tauro.

Y agregó: "A mi me desilusionó eso, Lizy tuvo varios intentos de acercamiento a mi ex. Ella lo ve en el casamiento de Christian Sancho y después de eso también pasó algo".

"No necesito prensa, a mi ni a él no nos beneficia esto. Me molesta que al público venden una cosa que no son. Para mí es blanco o negro, en la respuesta de ella no hay duda", finalizó contundente Tauro.