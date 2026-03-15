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El fuerte descargo de Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis sobre su intimidad

Daniela Celis se animó a hablar de su intimidad con Thiago Medina en un streaming y el ex Gran Hermano reaccionó con un fuerte mensaje.

15 mar 2026, 13:28
El fuerte descargo de Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis sobre su intimidad
El fuerte descargo de Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis sobre su intimidad

El fuerte descargo de Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis sobre su intimidad

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a quedar en el centro de la escena en las últimas horas. Aunque ya no estarían juntos como pareja, ambos decidieron seguir viviendo en la misma casa por el bienestar de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, la convivencia se vio sacudida por unas recientes declaraciones de “Pestañela” que no pasaron desapercibidas y que generaron la reacción del joven de González Catán.

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Todo comenzó cuando Daniela visitó el streaming de Martín Cirio, donde compartió charla con Julieta Poggio. En medio de la conversación, la influencer sorprendió con un comentario sobre la intimidad que tenía con su ex pareja.

“Amo la p… no podría vivir sin una. Me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena y me cuesta soltar… ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, arrojó entre risas.

Luego, Daniela redobló la apuesta al describir lo que era la intimidad con Thiago: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, dijo, dejando incluso sorprendida a Poggio.

Lo que para muchos en redes fue interpretado como un halago público, para Thiago Medina fue una falta de respeto a su privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que ambos siguen compartiendo el mismo hogar.

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La palabra de Thiago Medina tras las declaraciones de Daniela Celis

Mientras cocinaba en la casa donde viven con sus hijas, Thiago grabó un descargo directo para sus seguidores, en el que cuestionó las declaraciones de su ex.

El ex Gran Hermano planteó además un debate sobre la diferencia de criterios entre hombres y mujeres al hablar de intimidad: “Si una mujer habla de la ‘pi…’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con…’ es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí”, expresó.

Finalmente, Thiago Medina decidió abrir el debate con sus seguidores y les pidió opinión: “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, cerró.

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