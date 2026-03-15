El fuerte descargo de Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis sobre su intimidad

Luego, Daniela redobló la apuesta al describir lo que era la intimidad con Thiago: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, dijo, dejando incluso sorprendida a Poggio.

Lo que para muchos en redes fue interpretado como un halago público, para Thiago Medina fue una falta de respeto a su privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que ambos siguen compartiendo el mismo hogar.

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La palabra de Thiago Medina tras las declaraciones de Daniela Celis

Mientras cocinaba en la casa donde viven con sus hijas, Thiago grabó un descargo directo para sus seguidores, en el que cuestionó las declaraciones de su ex.

El ex Gran Hermano planteó además un debate sobre la diferencia de criterios entre hombres y mujeres al hablar de intimidad: “Si una mujer habla de la ‘pi…’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con…’ es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí”, expresó.

Finalmente, Thiago Medina decidió abrir el debate con sus seguidores y les pidió opinión: “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, cerró.