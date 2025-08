El fuerte motivo por el que Wanda Nara denuncia otra vez a Mauro Icardi

Y luego agregó: “El martes sale una carta documento al señor Mauro Icardi y esta vez sí por abandono de persona porque es mentira que él no quiere dejar antecedente en Argentina de revinculación".

"Él no paga, ya debe 7 millones de prepaga y una fortuna de alimentos, y va causa de abandono de persona”, finalizó con la data la panelista sobre el nuevo conflicto legal que se viene entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Cabe recordar que antes del receso judicial por la feria, el juez Adrián Hagopian había ordenado a Mauro Icardi abonar en un plazo de 24 horas la obra social de sus hijas por la que adeuda una semana cercana a los 7 millones de pesos. Como el futbolista no habría cumplido con el pago, el magistrado impuso una millonaria multa.

En su cuenta en X, ante el conflicto por el reclamo de Wanda a Icardi por el pago adeudado de la prepaga de sus hijas, la mediática contestó a un picante mensaje de un usuario que le dijo "pagate la prepega" con el emoji de un ratón y ella le aclaró con firmenza: “Reina obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada. Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”.

Se conoció la imponente suma que sale el auto que Wanda Nara vandalizó

Se supo cuánto cuesta el auto que Wanda Nara vandalizó para promocionar su nueva canción Tóxica y la cifra causó impacto.

La empresaria utilizó una particular estrategia de marketing con la que se volvió viral rápidamente al mostrarse en un video escribiendo su nombre y el título de su nueva canción en un auto de alta gama.

Virginia Gallardo contó en Mujeres Argentinas (El Trece) cuánto sale el lujoso auto que la mediática vandalizó para promocionar su nueva canción, el cual había quedado de su separación de Mauro Icardi y en su momento fue ploteado de color rosa.

“Es un Lamborghini Huracán Spyder, ronda entre los 267 mil y 300 mil euros, lo adquirió en el 2017”, dijo la panelista sobre el vehículo en cuestión, tras el viaje de Wanda a Europa donde se mostró con L-Gante y también tuvo reuniones de carácter laboral.