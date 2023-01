El fulminante comentario de Marianela Mirra contra Gran Hermano 2022: "No se entiende que..."

Al mismo tiempo, Mirra disparó contundente frente a alguna respuesta crítica hacia ella de sus seguidores: "La única forma de entender lo que sucede en Gran Hermano, es que tienen un público muy joven, tan joven que ni a los boliches van, por eso no tienen ni trabajo. Dejen de lado las ofensas, me preguntan 24/7 que opine, déjense de joder. Nada les viene bien".

"Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes, proponíamos temas que abarcaban filas enteras. Pasó el tiempo, esto es el reflejo de la sociedad de hoy, para bien y para mal. No es comparable porque pasaron 15 años, pero quiero decirle a mis compañeros que los amo y los perdono", agregó picante.

Y no conforme con ello, Mirra volvió a disparar: "Yo desde que vi a Holder y el taxita, una Marina, dije ¡epa! ¿Qué tipo de casting es? Dudé en seguir viéndolo. Ojalá todos encuentren un lugarcito en el medio. Ellos creen que es fácil... No tengo nada personal, me gusta que hoy puedo decir lo que pienso sin restricciones".

En tanto, aprovechó para pegarle a Disney, asegurando "Juli Poggio es actriz y no sabía jugar a dígalo con mímica. La quiero, pero ¡sólo es linda che!" y por ende al programa al sentenciar: "Welcome fama low cost".

Eso sí, por último la ex Gran Hermano echó un manto de piedad, asegurando que no hay enojo alguno de su parte: "¿Por qué el sentimiento que ponen en los portales sobre mí, es furiosa? ¿Enojada? Chicos, amor y paz. Estoy tan divertida de dar mi opinión por acá sin sentirme cohibida, déjenme de joder con los enojos. Es corta la vida para andar enojándose".

Marianela Mirra fue tajante al opinar de la estrategia de Marcos en Gran Hermano 2022

Marianela Mirra sigue de cerca todo lo que pasa en Gran Hermano 2022. En sus redes, la ganadora del reality en 2007 suele dar su mirada sobre algunos de los participantes de la edición actual.

Es así que través de sus posteos en sus historias de Instagram, la tucumana opina sobre las estrategias de los jugadores.

“¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final. A Alfa y las chicas", afirmó Mirra los primeros días de enero.

La tucumana reveló que creía que Marcos iba a sorprender con su juego, pero eso nunca sucedió. "Los otros varones no pasan nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero es aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afuera", añadió.

Al finalizar, Mirra le aclaró a sus seguidores que no lee todo lo que le escriben porque, a veces, algunas personas son agresivas. "Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano", cerró.