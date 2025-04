El furibundo descargo de Cinthia Fernández contra la ex de su pareja, Roberto Castillo: "Es lamentable..."

“Penosamente amanecí con mensajes que me avisaban que la ex de mi pareja realizó una serie de manifestaciones lamentables que no hacen más que construir un conflicto donde no existe”, comenzó escribiendo Cinthia en sus historias virtuales.

Y agregó visiblemente molesta: “Es lamentable porque yo soy adulta y puedo responder, pero las bebés quedan en el medio del vergonzoso pedido de atención de su madre, que es tan irrespetuosa con la tranquilidad en la que merecen criarse sus hijas, que promueve una guerra innecesaria con el solo fin de ganar algunos seguidores, canjes o salir en algún portal”.

Fue allí que compartió un video donde se la puede ver con una de las hijas de Castillo y Fontana -con chupete en mano- en un cochecito con forma de pony instándola a hacerlo funcionar mientras la nena se resiste, y explicó: “Tras ese video vino esta catarata de acusaciones que denotan un nivel de desequilibrio e incoherencia absoluto”.

“No es no. Siempre. Sin peros, sin excusas, sin excepciones. No importa la edad, el género ni el mínimo vínculo. El respeto es universal. Baby Helena dijo que no y está en esa historia”, fueron algunos de los picantes posteos de Fontana donde, aunque sin mencionarla acusa a Cinthia de obligar a su hija a usar chupete, algo que dejó hace unos meses.

Ante esta situación, Cinthia Fernández le contestó con una serie de videos haciéndole saber que la nena no quería subir al pony porque le gustaba más el de su hermana. “Tenemos videos donde las pusimos juntas, pero como se peleaban, tuvimos que ponerlas en carritos separados”, argumentó.

“Entonces traté de convencerla como hacemos las mamás, porque yo tengo tres hijas y las crié solita, sin las condiciones afortunadas de esta mujer, que la mantuvieron toda la vida. Yo las mantuve sola… imaginate si no sé criar”, continuó picante.

Y siguió punzante: “Cuando tus hijas están en nuestro hogar, la que está soy yo. Ayudo a cambiarles los pañales, a hacer las viandas, a cuidarlas, a mimarlas, igual que a mis bebés. Quizás por eso piden hacer pijamadas en casa y vienen contentas. Quizás por eso también me dicen ‘te amo’, afortunadamente... y para tu pesar”. “Jamás obligaría a una criatura a hacer algo que no quiere. Sé cómo ser mamá. Te agradezco los consejos, pero no los necesito”, cerró sobre ese tema.

En tanto, en otra historia disparó sin filtro contra Fontana: “Tu ataque hacia mi persona no es otra cosa que el disfraz patético que utilizás para intentar ser famosa. En lugar de ocupar tu tiempo en algo productivo, vivís pendiente de nosotros. No tenés el coraje de hacer algo por vos misma e intentás valerte de la tranquilidad de tus hijas, con las cuales tengo un hermoso vínculo de amor. Vínculo que constantemente intentás dañar”, lanzó sin medias tintas.

Y para terminar con su furibundo descargo, Cinthia Fernández le hizo saber a la ex de su pareja: “Debería generarte tranquilidad la hermosa relación que logré con ellas, pero no: te genera bronca, y por eso hacés estas payasadas. A tal punto de atreverte a banalizar una frase como ‘no es no’, dejando en evidencia que la única que no respeta a sus hijas sos vos”.

La llamativa respuesta de Cinthia Fernández cuando le preguntaron por su boda con Roberto Castillo

Hace unos meses Cinthia Fernández y Roberto Castillo anunciaron su casamiento con un romántico video donde se veía la propuesta que le hizo el abogado en la playa durante un mágico viaje a la Rivera Maya.

Si bien en un principio la panelista anunció que la fecha elegida era diciembre del 2025, sus seguidores se mostraron ansiosos por la organización del evento y comenzaron con las preguntas en las redes.

"¿Te vas a casar?", le escribió uno de ellos a través de la cajita de preguntas de Instagram. Sin embargo, la respuesta que dio Cinthia dejó a más de un sin palabras.

Y es que con un aire misterioso, la influencer expresó: "Pronto, quizás nadie se entera o nadie se enteró y estamos casados. La fiesta queremos que sea este año, esperemos llegar a organizarla".

De esta forma, la ex angelita dejó entrever que aunque la fiesta todavía está pendiente, puede que la pareja ya haya dado el sí de forma secreta.