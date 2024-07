El gesto obsceno de Furia a Mauro, en medio de la gala de Gran Hermano

En el piso estaban discutiendo sobre la última placa antes de la final, que enfrentó a Bautista, Darío y Emma. Gastón Trezeguet tildó de "tibio" al uruguayo no por decir a quién prefería ver salir por la puerta.

Sin embargo, más tarde, el analista no dijo lo mismo de Emma, que tampoco quería dar un nombre de su preferencia. Es más destacó el juego del estilista.

Mauro D'Alessio saltó indignado y expresó:"Hay mucha doble vara en esto. Cuando Bauti dice que se vaya cualquiera, es un tibio, pero cuando lo dice Emma está todo bien. ¿No? ¡Tremendo! Darío al 9009. ¡Basta de caretas!".

A Furia no le gustó nada el comentario de su ex pareja y le hizo un gesto obsceno, en señal de rechazo.

Desde su Famosos, conductores y periodistas, la lista de negra de Furia de Gran Hermano

Hace unos días, Furia quedó eliminada de Gran Hermano con el 62,4 por ciento de los votos, en una tenso mano a mano con Martín Ku. Desde entonces, la entrenadora de crossfit comenzó a dar entrevistas.

Según un fuerte rumor, su hermana Coy armó una lista negra con conductores y periodistas que hablaron mal de ella cuando estaba en la casa más famosa del país.

En un vivo con Gastón Trezeguet, Furia confirmó que hay algunas personas con a las cuales prefiere no dar notas. "A mí me pasan gente con la que puedo hablar, que me bancó, con los demás, que hablaron todos mal de mí, tendré solo un trato profesional", sostuvo.

La versión que había circulado era que en esa lista estaban Ángel de Brito, Georgina Barbarossa, La Tora, Diego Poggi, La Tora, entre otras figuras del medio que criticaron a la estratega.

La jugadora argumentó que es algo que tomó de ejemplo de un ex GH. "Sino ahora son todos amigos del campeón. Esto me lo enseñó Cristian U., que le bando un beso enorme", sentenció.