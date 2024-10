El gesto de Pampita tras conocerse las fotos de Ana Tomás, la nueva novia de Bautista Vicuña

Bautista Vicuña y Ana Tomas.jpg

En tanto, Pampita comenzó a seguir a la adolescente desde Instagram, donde ya le puso algunos likes en publicaciones del mes pasado, donde se la pueda ver a Ana disfrutando de la playa, en algún viaje por el mundo.

En tanto, hace algún tiempo Benjamín Vicuña, papá de Bautista, ya se había referido en una entrevista con la revista Gente sobre esta nueva etapa de su hijo. “No lo quiero escrachar públicamente, pero anda por ahí y eso también es hermoso, el poder acompañarlo. En algunas cosas creo que todos los adolescentes se parecen. Sin dudas es la etapa más difícil. Es una etapa en que adolecés muchas cosas, una etapa de revelaciones, es una etapa de descompensación hormonal, de que lo más lindo aparentemente para muchos es el descubrimiento del primer amor, también de tu vocación”, había contado.

Benjamín Vicuña y la confesión sobre su hijo Bautista tras la separación de Pampita y Moritán: "Hay que ayudarlo"

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es centro de las noticias hace semanas en los medios y Benjamín Vicuña, ex de la modelo, se refirió al cercano vínculo que tiene con todos sus hijos.

El actor chileno habló del amor a sus hijos y además puntualizó en la relación con su hijo mayor Bautista, próximo a cumplir 17 años en febrero próximo, quien está de novio y contó cómo lo aconseja en esa etapa especial de su vida de crecimiento.

"Mis hijos es mi gran motor de vida. Me transformaron en la mejor expresión del Benjamín que quiero ser, le dio sentido a mi existencia. Son la razón del día a día, me divierto con ellos y también es una responsabilidad", indicó el arista en charla con Héctor Maugeri para Caras.

Y sobre el vínculo con su hijo mayor, Benjamín Vicuña explicó: "Tiene 16, cumple 17 en febrero, pero es un hombre. Es un tipo que me sorprende su madurez, la visión que tiene de las cosas: generoso, dulce, buen amigo, leal, honesto. Para mí es un 10. Es un tipo increíble y que intento acompañarlo desde un lugar de que no soy su mejor amigo, soy su papá”.

“Me cuesta poner límites, sé que hay que poner, sé que hay que ayudarlo también, pero estoy ahí”, reconoció Benjamín Vicuña en cuanto al día a día con Bautista.

Y añadió sobre la edad de su hijo más grande: “Es una etapa también crítica de la edad que se exige, después se viene la universidad y tener que descubrir tu vocación. Es un tema, no lo tiene muy en claro hoy. Tiene muchas habilidades y le gusta ser emprendedor y los negocios”.

En cuanto a cómo llevan sus hijos su fama y presencia constante de la prensa, el actor reconoció: "También pasó por situación de estrés por los fotógrafos (Bautista). No lo terminan de entender y de hecho les molesta también. Es un tema, ellos mismos van a tener que tener su ´propio vinculo más adelante si quieren o no con lo mediático, lo más probable es que no".