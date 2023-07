Las sentidas palabras de More Rial a Luis Ventura en medio de su guerra con Jorge Rial

"Gracias por estar siempre pero más en las malas. Te quiero", agregó y musicalizó el posteo con la canción de Karol G: "Mientras me curo el cora". Inmediatamente, al ver el saludo, Ventura lo replicó en su perfil aunque sin agregar palabras.

Finalmente, para cerrar con el tema, Morena compartió la frase "Te mereces todo lo que hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad". "Feliz día a todos mis amigos. Y a los falsos fíjense..", agregó misteriosa.

Morena Rial y Luis Ventura

More Rial hizo una grave denuncia que involucra a Jorge: "Me hacen cosas"

Después de varios días, More Rial volvió a estar en el centro de la polémica en medio del reciente cruce entre el periodista Luis Ventura y su padre, Jorge Rial, donde el presidente de APTRA salió en defensa de ella.

Así las cosas, ahora Morena contó en un vivo en las redes sociales el puntual motivo por el que no puede hablar más de su padre y abuelo de su hijo.

En un video difundido por LAM desde Twitter, la hija de Jorge Rial se refirió a las advertencias que recibe de su parte: “No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas... Me calló la boca, pero... Así miren”, lanzó contundente More haciendo la señal de silencio con su mano.

"Fuera de lugar es si no fuese verdad. Todo lo que conté fue verdad y hay muchas cosas más que me callé para no ensuciar" agregó More, al tiempo que afirmó: "No, a mi no me paga nadie, no se hagan drama", les respondió a sus seguidores mediante un vivo de TikTok.