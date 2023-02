El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 sobre el pedido de expulsión por el bullying a Ariel: "No comparto sus compartamientos..."

Ángel de Brito dio a conocer en su ciclo que “la Fundación por la paz realizó un amparo contra Gran Hermano por el bullying que recibe el participante Ariel en un plan sistémico perpetuado por Alfa”. Y agregó: “Le pide a las autoridades de Telefe directamente la expulsión del participante porque recibieron un montón de denuncias”.

En un fragmento del comunicado emitido el martes 31 de enero, explican qué es el bullying para tener respaldo sobre el pedido. “Es la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro”, señala. Y sigue: “El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud”.

Por ese motivo, La Fundación por la Paz manifiesta que Ariel “es una persona percibida como diferente por su obesidad o dificultades de integración social”. Sobre este punto, explican que un gran porcentaje del público del programa está integrado por personas mayores de 55 años y son quienes han “remitido cientos de miles de denuncias proclamando que el Sr. Wálter Santiago no los representa toda vez que se adjudicó ser representante de la tercera edad y los adultos mayores de la casa”.

En el comunicado, presentado por la abogada Marcela Carmen Scotti -quien también acompañó en ese rol a Mavys Álvarez- manifiestan que lo que Alfa busca es “granar poder” sobre Ariel y “mostrarse dominante ante el grupo”. En cuanto a este punto, detallan que las diferentes conductas del acusado son: “Narcisista, egocéntrico. No es empático con quien lo rodea, es impulsivo y va directamente al acoso sabiendo que sus acciones traen consecuencias. Sus palabras son hirientes".

Sobre el final del comunicado se anticipa que se reservan un futuro accionar contra Alfa “y otros” en caso de que no prospere esta solicitud. Además, se expresa que es la “segunda oportunidad” en la que se dirigen hacia la producción de Gran Hermano por “un episiodio de tocamiento dentro de la casa”.

La palabra del hermano de Alfa de Gran Hermano 2022

En diálogo con PrimiciasYa, Sergio, el hermano de Alfa, se refirió al pedido de amparo que hizo la Fundación por la Paz, por el "bullying" que le hace a Ariel y señaló que "no es para tanto".

"No creo que sea bullying como dicen. No comparto los términos que usó mi hermano con Ariel, pero hay que estar dentro de la casa y vivir todo lo que pasa día a día. A mi hermano le decían que era un viejo verde y que le agarre un bobazo, eso también entonces sería bullying... No hay que irse tan el extremo me parece", comenzó diciendo el hermano de Alfa.

"Cuando Martina habló de homofobía y despues cuando salió dijo que era un juego para entrar a la casa... Y así muchas situaciones que también podrían ser consideradas como bullying. Todo está mal visto y me parece que no es para tanto. Repito, no comparto los términos pero no creo que sea para tanto. Ahora espero que sigan con buen diálogo y mejore o se tranquilice un poco todo", cerró.