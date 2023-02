Gran Hermano 2022: una Fundación pide la expulsión de un participante por bullying

La relación de Alfa y Ariel en el reality es de las más polémicas dentro de la casa, y el trato de Walter hacia el parrillero ha tocado un límite, al punto que los televidentes y usuarios de las redes sociales, piden constantemente que se tomen medidas al respecto.

Luego de dar a conocer esta información, De Brito reveló que la fundación "le pide a las autoridades de Telefe la expulsión del participante".

Embed

Gran Hermano 2022: el video del nuevo ataque de Alfa a Marcos y la picante reacción del salteño

Si hay un participante polémico dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), ese es Walter Alfa Santiago quien en algún momento tuvo diferentes altercados con la mayoría de los participantes. Si bien el más declarado abiertamente es el que mantiene con Ariel Ansaldo, en las últimas horas volvió a agarrársela con Marcos Ginocchio.

Ya hace algunos días mantuvo sus primeros cruces con el salteño, en un claro intento por hacerlo flaquear en su estrategia pacífica de juego que hasta ahora le viene dando los mejores resultados.

En tanto, en las últimas horas se viralizó un video en Tik Tok donde todos los hermanitos disfrutan de una tarde de sol en la pileta, cuando de repente se oye atacar de la nada al primo salteño.“¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”, lanzó Alfa despectivamente.

Alfa marcos cruce en la pileta.jpg

Y como Marcos, si bien es tranquilo, no tiene problema en defenderse de cualquier ataque. Por eso no dudó en devolverle la gentileza y mientras el resto quedó atónito, Ginocchio disparó rápido “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”, en alusión a la polémica mezcla casera que días atrás hizo Walter.