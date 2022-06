Por qué el hermano de Alex Caniggia salió a matarlo tras sus dichos en El hotel de los famosos

alex caniggia chanchi estevez captura.jpg Alex Caniggia habló de su hermano Axel con Chanchi Estévez en El hotel de los famosos.

Además cuando el ex futbolista quiso saber si Axel es el más bohemio de la familia, Alex Caniggia no dudó a asentir al tiempo que destalló "Está en otro level (nivel)... es cheto el hdp, bohemio cheto... Y le gustan los lugares alto careta. Es un bohemio careta. No sabés cómo se viste, trajes de…Se manda a hacer los trajes, con flores, violeta. Por ahí te clava un traje rojo con dragones blancos y negros. Otro level”.

Y cuando Chanchi Estévez le consultó por qué vive en Frankfurt, el participante de El hotel de los famosos soltó, fiel a su estilo, “No sé, se fue a vivir, a probar, dijo voy a vivir un año y ahí está el calavera, hace seis años”. Asimismo Alex aseguró que su hermano mayor da clases de pintura y vende sus cuadros hiperrealistas.

El durísimo descargo de Axel Caniggia por los dichos de su hermano Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Así, tras llegar estas declaraciones de Alex Caniggia a oídos de su hermano Axel, éste decidió levantar su perfil y salió no sólo a desmentirlo sino también, y sobre todo, a ningunearlo refiriéndose a él sin siquiera nombrarlo.

De esta manera, el mayor de los hermanitos Caniggia contraatacó desde sus historias de Instagram con un contundente comunicado que comienza declarando "Quiero comunicar que hace uno días en el programa El hotel de los famosos se han dicho falsas declaraciones sobre mi persona".

axel caniggia descargo contra alex.jpg El descargo de Axel contra su hermano Alex Caniggia, tras sus dichos en El hotel de los famosos.

En tanto, continuó disparando "He de declarar que nunca he estado ni vivo en Frankfurt, así como desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realiza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen personal".

Y por último, dispara directamente contra Alex pero sin mencionarlo, desmintiendo la mayoría de sus dichos: "Con respecto a la persona que realiza esta declaraciones, quiero comentaros que desde hace muchos años no nos vemos, ni tenemos ningún tipo de contacto".