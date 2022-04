El hotel de los famosos: un camarógrafo fue despedido luego de ser denunciado por acoso

Embed

"Me enteré que había sido despedido hoy a la mañana. Una coordinadora me informó que no iba a trabajar más en el reality", afirmó Ramírez al comentar su caso al aire en LAM.

El ex integrante del equipo técnico de El hotel de los famosos indicó que situaciones cree fueron las que derivaron en su abrupta salida. "Yo todos los días las saludaba a las productoras en la combi, donde viajábamos todos. Una vez, una de ellas me dijo que no le gustaba cómo la saludaba. Me disculpé y no lo volví a hacer más", sostuvo.

Ramírez mencionó que fueron, al menos, cuatro las denuncias por acoso en su contra. "Hoy me llamó la coordinadora, me comentó que tuvieron una reunión con las productoras y, después de esa reunión, decidieron no renovar mi contrato. Ella me dijo que se quedó helada con las denuncias porque sabía que yo siempre me manejé de una manera muy cordial", detalló.

Por último, el ex cámara de El hotel de los famosos resaltó que, en más de 40 años de carrera, nunca vivió una situación igual. "Yo soy una persona respetuosa y eso lo saben quienes trabajaron conmigo todos estos años", sentenció.

Leo García, contra El hotel de los famosos: "No me pagaron"

A una semana de haber entrado a El hotel de los famosos (El Trece), Leo García decidió abandonar el programa. El artista se bajó de la cama, dejó el micrófono corbatero, abrió la puerta de la habitación y se fue.

Todos sus compañeros quedaron desconcertados con la abrupta salida del cantante de "Reírme más".

"Había amenazado varias veces con irse", comentó El Pato Galván. "Sí, se lo había dicho a Kate Rodríguez", asintió Silvina Luna, mientras debatían entre los participantes sobre la decisión del artista.

En un audio que compartieron al aire en LAM, Leo se quejó contra la producción del programa por las estrictas condiciones del contrato.

"Me fui de ahí porque no la pasé bien. No aguanto más. No puedo subir nada a las redes sociales y no puedo tocar", expresó el artista.

Leo indicó que, además, está en una guerra con la productora para poder cobrar lo que había arreglado por contrato. "Me queda pendiente el pago. Tampoco me pagaron un dinero, que me tenían que dar anticipado. Tienen que pagarme y me tienen que dejar libre", sentenció.