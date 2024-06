El impactante relato de Wanda Nara al contar cómo fue que recibió el diagnóstico de leucemia

Wanda Nara también compartió detalles sobre la incertidumbre y el miedo que experimentó. "Me fui a una clínica a repetir los estudios, me metieron en el tomógrafo y me dejan internada. '¿Qué tengo?', pregunté y nadie me decía nada. Creí que me quedaban 24 horas de vida. Estuve internada 3 días".

Embed

La botinera reveló que en ese momento comenzaron las sospechas sobre la leucemia, aunque no se lo confirmaron: "Se empezó a sospechar que podía llegar a ser leucemia pero nada me lo decía".

La situación fue aún más confusa cuando se enteró de su diagnóstico a través de los medios. "Prendí la tele y ahí Lanata decía que tenía leucemia, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiese preferido no decirlo".

Wanda recordó que tuvo que hablar con sus hijos porque el tema estaba en todos los medios y, con el tiempo, todo se fue acomodando. "En casa la pasamos todos horrible. Mis hijos estaban preocupados. No sabía nada, pero les preguntaban en el colegio. Me levanté y les expliqué lo que pasaba".

Al finalizar, la conductora indicó que se somete a controles regulares para monitorear su salud: "Ahora tengo que hacerme análisis para los controles".

L-Gante y la China Suárez fueron captados a los besos: la filosa reacción de Wanda Nara

En las últimas horas se supo que la China Suarez y L-Gante están preparando una nueva canción juntos y salieron a la luz imágenes de ambos a los besos para lo que sería el videoclip del tema.

Lo cierto es que esto se transformó en una gran polémica porque no sería la primera vez que la actriz se involucra en la vida amorosa de Wanda Nara, quien tuvo acercamientos y un llamativo vínculo con el cantante.

"Desde hoy me andan mandando esta imagen del video de L-Gante con La China queriendo instalar si pasará algo más entre ellos...Lo dudo, todo marketing y molestar", escribió la cuenta @gosssipeame al mostrar las apasionadas fotos.

l-gante china suarez

Las imágenes rápidamente se volvieron virales, y casualmente al mismo tiempo Wanda compartió un adelantó de su próxima canción y con un picante mensaje para Eugenia en la letra.

"Este tema grabamos el año pasado pensando en este verano Europeo y se llama IBIZA. ¿Te gusta copiarme mi amor?", escribió la mujer de Mauro Icardi con un jugado video al desnudo.