El imperdonable descuido de Edith Hermida frente a Beto Casella en Bendita: "¡Me tienen podrida!"

Beto Casella con Edith Hermida de fondo bostezando - captura Bendita.jpg

Lo cierto es que la producción, atenta a las reacciones de los seguidores del ciclo vía Twitter, no dudaron en mandarla al frente poniendo en pantalla el comentario de la red social. "Muy televisivo Edith bostezando... qué cachivache es" escribió el televidente y Beto Casella no pudo más que leerlo, entre asombrado y divertido.

TW Edith bostazando Bendita.jpg

“¡Dormí la siesta antes de venir, dale!”, deslizó irónico el locutor del envío. “La gente… ¿qué necesidad tiene de estar buchoneando todo? ¡me tienen podrida los hater, podrida! ¡Alcahauetes! ¡Comprense una vida!”, reaccionó entonces Edith Hermida visiblemente molesta aunque con una sonrisa de oreja a oreja por su percance.

En tanto, su compañero Enzo Aguilar salió en su defensa en medio de las risas de todos. “Yo la voy a defender porque lo disimuló muy bien. Estaba bostezando, porque todos lo vimos, pero se hizo la sorprendida señalando con un brazo”, la justificó haciendo estallar a carcajadas a todos.

Edith Herminda bostezando.jpg

Dura acusación de Edith Hermida a sus compañeros de Bendita

Tras confirmar hace un tiempo su separación de la incipiente relación que había iniciado con un productor radial, compañero de la emisora en la que trabaja, Edith Hermida volvió a ser noticia en agosto pasado al protagonizar un tenso e incómodo momento durante el aire de Bendita (El Nueve) al percatarse que le faltaba su teléfono celular.

“¡Me lo robaron acá!”, instintivamente acusó Hermida, sin filtro alguno. Es así que inmediatamente Tamara Pettinato la llamó para ver si alguien atendía el teléfono de su compañera de panel, pero el resultado, en un primer intento, fue fallido.

"¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás..." preguntó Beto Casella en pleno aire, visiblemente perturbado por el murmullo. Fue allí cuando Hermida disparó ofuscada: "Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio".

Edith Hermida Tamara Pettinato - captura Bendita.jpg

Ante esta acusación que generó un momento más que tenso en pleno aire, Pettinato explicó que al llamar al celular de Edith daba ocupado, mientras Hermida no dudó en acusar "Seguro me lo robaron". En ese momento, Tamara señaló detrás de cámara dejando entrever que se trataría de alguna broma interna.

Así las cosas, y con el aire que se cortaba solo, Casella defendió al equipo del programa asegurando "Acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...", pero Edith Hermida siguió en su postura acusadora: "No sé... La última vez que lo vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos".

Lo cierto es que el programa siguió su curso, hasta que ya casi terminando la emisión Edith volvió a usar el celular de Tamara Pettinato para llamar a su teléfono perdido o robado y para su sorpresa la atendió un hombre.