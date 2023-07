Edith Hermida reveló los motivos de su nueva separación : "No puedo estar..."

En tanto, tras confirmar su nueva separación en Socios del espectáculo, días después Hermida le confió al programa del canal del solcito los motivos. "Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está", aseguró resignada.

"Me parece que estábamos los dos de acuerdo, hace diez días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal porque estoy haciendo mucha gira, me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta, y no tanto en a lo mejor tener una relación estable", detalló explicó sobre la separación.

En tanto, sobre sus sentimientos hacia Tabares, la locutora aseguró: "No soy desamorada. Yo lo quiero mucho a Mariano... es divino, es muy buena persona y muy sensible, pero yo en este momento no estoy para tener una relación en donde tenga que estar muy pendiente de la otra persona así que prefiero estar sola".

Por último, Edith Hermida reconoció que tras cortar la relación no volvió a saber de Tabares: "Cero contacto. Así que espero que esté bien, que no le haya causado... porque encima es de los medios, pobre", y confesó "Ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. Estoy soltera pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje, ahora me quedo soltera".

Edith Hermida confirmó una dolorosa noticia: "Estoy grande..."

En Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron días pasados que la panelista de Bendita Edith Hermida confirmó su separación de Mariano Tabares. Fue Rodrigo Lussich quien leyó el mensaje que le envió la locutora. “Estoy grande para que me hagan planteos”, afirmó la panelista dejando entrever el motivo de la separación.

Beto Casella, en un móvil, opinó sobre la ruptura de su compañera: “Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque”.

“Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste'”, sostuvo el conductor de Bendita sobre la expareja de la panelista. Ahí, Nancy Duré, dijo: “Y pero si laburas todo el día, no querés andar a cada rato explicando que haces y qué no. Ella labura todo el día”.

“Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contestale, mandale un emoji al menos, un corazoncito”, lanzó Beto. Para cerrar, Casella ironizó: “Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada”.