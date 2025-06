El insólito conflicto que perjudica a Susana Giménez en su vuelta a la televisión

"El viernes hubo un retiro voluntario importante en Telefe de 100 personas, entre ellas, Mariana, la última maquilladora de Susana", precisó Marcela Tauro.

"Y una de las preocupaciones de Susana era quién iba a pagar la maquilladora. 'Si ustedes no la pagan, yo no'", se habría plantado firme Susana al canal de las pelotas sobre ese punto particular a resolver.

Y recordó al respecto: "En la época que ella la atendía Miguel (Romano) ella le hacía pagar al canal a él".

Por su parte, Paula Varela amplió sobre las opciones que le hizo llegar Telefe a Susana para su vuelta al aire: "Lo que a mí me contaron que cuando se reunieron le llevaron dos o tres propuestas diferentes y que una de esas tenía que ver con especiales pero con un formato comprado afuera tipo juego".

"No quiere living, quiere viajar", cerró Marcela Tauro sobre el deseo de Susana para su vuelta al aire este año.

La furia de Susana Giménez antes de regresar a Punta del Este: "No pudieron esperar..."

Es sabido que Susana Giménez vive alternando entre su mansión de Barrio Parque y la de Punta del Este, según su agenda de compromisos laborales. Es por eso que es habitual verla en el aeropuerto de San Fernando, dado que desde allí viaja a través de vuelos privados.

Lo cierto es que este viernes cuando la diva argentina iba camino a abordar su vuelo para regresar a Uruguay, se demoró por un choque en Panamericana, y resulta que al llegar el avión privado ya había partido, lo que desató la furia de Susana.

Susana Giménez 10.png

"La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20 minutos, eso que avisé", se la oyó reclamar furibunda a la conductora de Telefe mientras que el personal del aeropuerto intentaba convencerla para que esperase en el VIP hasta que el avión regresase y la llevase a ella hasta su destino.

De esta manera, aunque claramente molesta Susana Giménez no tuvo más opción que aguardar, y tras peguntar por la contraseña de wifi se distrajo con su computadora.

Eso sí, al ver la cámara de PrimiciasYa, no dudó en posar sonriente con su cartera Chanel, emulando quizás a su amiga Wanda Nara. Aunque está claro que ella sí es una verdadera diva.

