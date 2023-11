El insólito percance que sufrió Camila Homs en el Bailando 2023: "Nunca había visto esto en la pista"

taco roto de Camila Homs

“Apenas empezó la coreografía, yo la verdad que nunca había visto esto en la pista. Se le pianto el taco a Cami Homs y siguió bailando como una reina, impresionante. Con el pie derecho como si tuviera taco, no apoyaba nunca, apoyaba la puntita. Tremendo”, expresó Marcelo Tinelli y felicitó a la participante asombrado.

En eso, su bailarín también transmitió su admiración hacia la compañera y ella admitió: “Lo sentí apenas se salió y eso que no estaba flojo, no se, sucedió. Lo sentí y dije acá no pasó nada e intenté hacerlo de la mejor manera, capaz en algún momento se notó pero traté de darlo todo y que salga como queríamos”.

La feria americana de Camila Homs: las fotos y los precios de sus prendas

En las últimas horas, Camila Homs reveló desde sus redes sociales que necesita hacer lugar en los placares de su casa motivo por el cual separó varias prendas para venderlas en la que será su primera feria americana: "Vintage Room by Cami Homs & Boho".

La cita será este sábado entre las 12 y las 20 hs. en Puerto Madero, donde las fans de la ex de Rodrigo de Paul podrán comprar por un valor más que económico una diversidad de prendas de origen europeo, algunas de las cuales incluso están sin estrenar, entre las que adelantó una muestra de camperas de jean, carteras, remeras y vestidos.

"Para las que me siguen haciendo preguntas sobre la feria del sábado, no hacemos envíos", aclaró Camila en una reciente Instagram Storie sobre la feria americana.

Al tiempo que sobre los talles, remarcó que "lógicamente" como es su ropa todo es de su medida, pero explicó que trató de "separar todo lo que es adaptable para todo tipo de cuerpo", por lo que gran parte de las prendas serán "oversize".

Además, Homs contó que también habrá una gran variedad de zapatos que no publicó, pero que ya los tiene separados. "Calzo 39. Así que la que tenga suerte de calzar como yo, puede venir a verlos".

Por último, la participante del Bailando 2023 (América TV) remarcó un dato más que importante al aclarar que las prendas tendrán un valor a partir de $5000. ¡Una verdadera oportunidad!