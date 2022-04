El Kun Agüero rompió el silencio y habló del rumor de embarazo

Más allá de las fotos que logró capturar PrimiciasYa, tanto Agüero (32 años) como Calzetti (25) todavía no se habían pronunciando al respecto durante el arribo a Ezeiza.

Agüero tiene una intensa actividad en las redes tras su retiro del fútbol por una afección cardíaca cuando recién había firmado contrato con Barcelona, que fue descubierta tras un episodio en el campo de juego.

Por tal motivo, al ver la información del supuesto embarazo de su novia, El Kun se comunicó con PrimiciasYa y aclaró que Sofía no se encuentra en la dulce espera.

"Una vergüenza la pelotudes que suben. Yo no hablé con nadie, llegué y me subí al coche. No entiendo cómo le hacen caso a alguien que estaba ahí y encima por la pancita ponen. Totalmente desubicado, yo sin problemas contesto", señaló El Kun, algo molesto por la información que circuló.

kun aguero.jpg

El Kun Agüero es una de las figuras emblemáticas de Twitch

El Kun es una de las figuras emblemáticas de Twitch y fue contratado por Disney para la creación de contenidos relacionados con los deportes y los juegos en sus plataformas de streaming.

Agüero y Calzetti comenzaron la relación en 2019 y tienen la particularidad de compartir el 2 de junio como la fecha de cumpleaños de los dos.

De estar embarazada Calzetti, sería el primer hijo de Sofía y el segundo de Sergio, padre de Benjamín junto a Gianinna Maradona.