El Kun Agüero y Sofía Calzetti llegaron a la Argentina, ¿embarazados?

En las imágenes a las que accedió PrimiciasYa.com en exclusiva se ve al ex deportista y su novia llevando el equipaje y a la rubia se le distingue una típica pancita de embarazada, lo que alerta rumores de una posible dulce espera.

Aún ninguno de los dos se refirió al tema en público aunque suelen mantener por lo general al resguardo su vida de pareja. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días.

Calzetti, de 25 años, y Agüero, 33, cumplen años curiosamente el mismo día (2 de junio) y oficializaron el noviazgo en 2019. Él es padre de Benjamín, fruto de su relación con Gianinna Maradona.

La insólita razón por la que le bloquearon la tarjeta de crédito al Kun Agüero

El Kun Agüero contó en una transmisión de Twitch el motivo por el que su banco le cortó la tarjeta. El exfutbolista se hizo viral nuevamente al contar una divertida anécdota con su tarjeta de crédito en la plataforma digital más importante a nivel transmisiones y se volvió viral.

El Kun se bajó el videojuego para celulares The Grand Mafia y contó que le terminaron bloqueando la tarjeta de crédito por la cantidad de plata que gastó para comprar distintas funciones.

"No sé cuánto llevo gastado, estoy poniendo plata a morir. Empecé a comprar, a comprar, me maquiné, me puse todas las armas. En un momento, se me bloqueó la tarjeta de crédito", reveló.

"Al otro día se me desbloqueó, tengo una banda de oro. No sé cuánto estoy gastando. Pasé a ser el número uno del servidor. Tengo 120 millones de poder en tan solo dos semanitas", cerró el Kun.