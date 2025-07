Yuyito González se cansó de Fátima Florez y tomó una letal decisión

Y dejó en claro: “Yo no estoy tan pendiente de las cosas pero tengo a mis abogados que sí y ya dicen que con el tema de las injurias hay que parar de una vez por todas, seriamente, porque ya no da para más".

"Son instancias que a mí no me gusta llegar, pero ya cuando tu abogado te habla de bozal legal o injurias, verdaderamente hay que ponerle un final. Porque, ¿sabés qué pasa? Es verdaderamente injusto”, continuó indiganada.

Y cuando el cronista le preguntó si las acciones legales serían dirigidas directamente a Fátima Florez, Yuyito González confirmó: “Por supuesto, porque es la persona que injuria desde noviembre de 2023, verdaderamente de forma injusta".

"No me corresponde a mí dar las explicaciones y yo no me voy a hacer cargo de esas explicaciones. Llega un momento que le tengo que poner también un punto final”, concluyó.

Embed

Qué dijo Fátima Florez de Yuyito González que la enojó tanto

Fátima Florez mantuvo una extensa entrevista exclusiva con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos (América TV) y realizó picantes declaraciones contra Yuyito González y también aclaró cómo es su vínculo con Javier Milei.

"Con Javier no tuve ninguna discusión. Tuvimos una relación muy linda basada en el humor, en el amor, en llevarse bien, en los chistes, en actualidad, en música, en arte, en política... En todo. Cuando se abarca todo, a mí me gustan ese tipo de relaciones", dijo la actriz y humorista.

Cuando el periodista le consultó si están juntos de nuevo, aclaró: "Yo quiero destacar y no crear falsas expectativas con lo que estoy diciendo. No quiere que se me malinterprete. Llevarse bien con alguien no quiere decir tener un noviazgo. Cuando hay buena onda con alguien, no se puede explicar".

Y sobre Yuyito González, Fátima lanzó: "No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se acordó hasta de mi madre, de mi familia. No se estuvo refiriendo en los mejores términos, pero de cualquier manera yo no tengo nada para decir".

Ventura comentó que Fátima y Yuyito estuvieron en un evento el sábado por la tarde, pero cuando la conductora se enteró que estaba la humorista, se retiró del lugar.

Sobre esta información, ella arrojó: "No sabía nada de eso. No sé qué problema le puedo causar yo a esta mujer; al contrario, la que se portó mal conmigo fue esta señora. Pero ya pasó y esto queda en el pasado".

Y vino una pregunta bomba: "¿Vos crees que hubo una insinuación de ella con él mientras estaba con vos?". Y Fátima Florez arremetió: "Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Es lo que siento".