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L-Gante volvió con su ex mánager, pero con duras condiciones en el contrato: los detalles

L-Gante recompuso su vínculo con Maxi El Brother tras meses de conflicto, pero dejó en claro que esta nueva etapa llega con cambios clave y condiciones que no pasarán desapercibidas.

26 mar 2026, 19:58
L-Gante volvió con su ex mánager, pero con duras condiciones en el contrato: los detalles
L-Gante volvió con su ex mánager, pero con duras condiciones en el contrato: los detalles

L-Gante volvió con su ex mánager, pero con duras condiciones en el contrato: los detalles

Después de varios meses marcados por tensiones, denuncias y diferencias económicas, L-Gante decidió retomar su relación profesional con su ex mánager, Maxi "El Brother". Sin embargo, el regreso no fue en los mismos términos: el artista impuso nuevas condiciones para evitar repetir conflictos del pasado.

La información se conoció en el programa DDM (América Tv), donde Claudia Valenzuela habló abiertamente sobre la situación que atravesó su hijo y el trasfondo económico que generó la ruptura inicial. “Partamos de eso se lo manejaban con su contador, la señora del manager. Tarjeta de crédito nunca tuvo él. Sí, cash”, explicó, al referirse a cómo se administraban los ingresos del cantante.

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En ese sentido, también dejó en claro el impacto que tuvo el conflicto: Elián habría descubierto deudas que no esperaba. “Sí, cash”, reiteró, al remarcar el estilo de manejo que siempre prefirió su hijo, lejos del sistema financiero tradicional.

Otro de los puntos clave de la negociación fue la propiedad de su vivienda. Según contó Valenzuela, el artista logró conservar la casa que había construido en el mismo country donde reside su ex representante. “Ellos mismos dijeron siempre que era la casa de Elían, que se construía la casa de Elián, en toda conversación”, afirmó.

Además, dejó en claro que la situación contractual todavía está en proceso de redefinición: “Hay que volver a hacer los papeles. Eso es uno de los temas que está ahí. Está todo en manos de los abogados. Y sus abogados siguen participando”.

Por su parte, el periodista Guido Zaffora aportó más detalles sobre cómo será esta nueva etapa laboral. “Lourdes, la mujer de Maxi El Brother, no está más”, señaló, marcando un cambio en la estructura del entorno del mánager.

También explicó que el rol de cada uno fue redefinido: “Sigue el hermano de Elian, que hoy es el representante, sigue manejando la parte personal de Elian. Es la persona que lo va a acompañar. Maxi solamente se va a encargar de los contratos, de las fechas, pero no de la parte económica. Va a recibir su porcentaje”.

De esta manera, el cantante buscó limitar el control de su mánager exclusivamente al ámbito profesional, dejando la administración financiera en otras manos.

Finalmente, Zaffora reveló un dato clave sobre el contrato: la relación se extendería hasta 2029. “La marca va a seguir siendo de los dos. Esto va a ser hasta el 2029. En el 2029 se corta todo y arranca otra vez. Pero respetan el contrato, porque si Elián tiene que pagar, es muchísimo dinero para rescindir el contrato. Entonces prefirió no rescindir el contrato que es mucha guita”.

Así, lejos de una reconciliación total, el nuevo acuerdo marca un vínculo más controlado y con límites claros, en un intento por evitar que se repitan los conflictos que casi terminan en una ruptura definitiva.

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Quién es la mujer con la que L-Gante y Maxi López habrían engañado a Wanda Nara

El momento más explosivo de la transmisión de Olga se dio cuando coincidieron en el estudio Maxi López y L-Gante, con Wanda Nara sumándose vía telefónica. Lo que arrancó como una charla distendida, con bromas y buena onda, terminó derivando en un intercambio cargado de ironía, pases de factura y revelaciones inesperadas que rápidamente se viralizaron.

Todo parecía ir por carriles tranquilos hasta que Wanda opinó sobre la curiosa dupla que formaban sus dos ex. “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”, lanzó, con tono relajado. Pero esa calma duró poco y fue apenas la antesala de una frase que sacudiría el estudio.

La tensión explotó cuando Nati Jota fue al hueso y preguntó sin vueltas si se trataba de sus exs favoritos. Fiel a su estilo filoso, Wanda respondió sin filtro: “¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media Argentina”. La declaración dejó mudos a todos y marcó un antes y un después en el clima del vivo.

Aunque Maxi López intentó despegarse rápido con un “Yo no”, Wanda no frenó y sumó una bomba aún mayor: “Es más… después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”. Acto seguido, aportó una pista que alimentó el misterio: “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”.

La intriga creció cuando Wanda remató con otro dato clave: “De una que empieza con N”. Entre risas nerviosas y comentarios cruzados, Maxi lanzó un picante “El muerto se asusta del degollado”, mientras la mediática cerró el tema con una sentencia lapidaria sobre cómo salió todo a la luz: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Un cruce que volvió a poner a Wanda, una vez más, en el centro de la escena.

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