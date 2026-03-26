L-Gante volvió con su ex mánager, pero con duras condiciones en el contrato: los detalles

Además, dejó en claro que la situación contractual todavía está en proceso de redefinición: “Hay que volver a hacer los papeles. Eso es uno de los temas que está ahí. Está todo en manos de los abogados. Y sus abogados siguen participando”.

Por su parte, el periodista Guido Zaffora aportó más detalles sobre cómo será esta nueva etapa laboral. “Lourdes, la mujer de Maxi El Brother, no está más”, señaló, marcando un cambio en la estructura del entorno del mánager.

También explicó que el rol de cada uno fue redefinido: “Sigue el hermano de Elian, que hoy es el representante, sigue manejando la parte personal de Elian. Es la persona que lo va a acompañar. Maxi solamente se va a encargar de los contratos, de las fechas, pero no de la parte económica. Va a recibir su porcentaje”.

De esta manera, el cantante buscó limitar el control de su mánager exclusivamente al ámbito profesional, dejando la administración financiera en otras manos.

Finalmente, Zaffora reveló un dato clave sobre el contrato: la relación se extendería hasta 2029. “La marca va a seguir siendo de los dos. Esto va a ser hasta el 2029. En el 2029 se corta todo y arranca otra vez. Pero respetan el contrato, porque si Elián tiene que pagar, es muchísimo dinero para rescindir el contrato. Entonces prefirió no rescindir el contrato que es mucha guita”.

Así, lejos de una reconciliación total, el nuevo acuerdo marca un vínculo más controlado y con límites claros, en un intento por evitar que se repitan los conflictos que casi terminan en una ruptura definitiva.

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Quién es la mujer con la que L-Gante y Maxi López habrían engañado a Wanda Nara

El momento más explosivo de la transmisión de Olga se dio cuando coincidieron en el estudio Maxi López y L-Gante, con Wanda Nara sumándose vía telefónica. Lo que arrancó como una charla distendida, con bromas y buena onda, terminó derivando en un intercambio cargado de ironía, pases de factura y revelaciones inesperadas que rápidamente se viralizaron.

Todo parecía ir por carriles tranquilos hasta que Wanda opinó sobre la curiosa dupla que formaban sus dos ex. “La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro”, lanzó, con tono relajado. Pero esa calma duró poco y fue apenas la antesala de una frase que sacudiría el estudio.

La tensión explotó cuando Nati Jota fue al hueso y preguntó sin vueltas si se trataba de sus exs favoritos. Fiel a su estilo filoso, Wanda respondió sin filtro: “¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media Argentina”. La declaración dejó mudos a todos y marcó un antes y un después en el clima del vivo.

Aunque Maxi López intentó despegarse rápido con un “Yo no”, Wanda no frenó y sumó una bomba aún mayor: “Es más… después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina”. Acto seguido, aportó una pista que alimentó el misterio: “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”.



La intriga creció cuando Wanda remató con otro dato clave: “De una que empieza con N”. Entre risas nerviosas y comentarios cruzados, Maxi lanzó un picante “El muerto se asusta del degollado”, mientras la mediática cerró el tema con una sentencia lapidaria sobre cómo salió todo a la luz: “Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa”. Un cruce que volvió a poner a Wanda, una vez más, en el centro de la escena.