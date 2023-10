Luli Fernández enfrentó las picantes versiones por las que le dijo "no" a Carmen Barbieri: "Es todo..."

Según se indicó, Fernández estaba muy entusiasmada con la propuesta de ser reemplazo de Barbieri en la conducción cuando la actriz faltara al aire pero luego desde la producción le habrían indicado que era para ser también panelista, algo que ella no habría aceptado.

luli fernandez.jpg

En este marco, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Luli Fernández quien en medio de estos trascendidos aclaró la razón la cual no estará en el ciclo de Carmen Barbieri en El Trece.

"Es todo mentira (lo que se decía de los motivos por los cuales no aceptó el ofrecimiento). Ayer lo aclaré en mis historias. Me propusieron pero no pude aceptar porque tengo laburos ya aceptados", precisó Luli.

Y agregó para despejar cualquier tipo de duda sobre el ofrecimiento que recibió: "Dentro de lo que me propusieron estaba incluido el reemplazo a Carmen en la conducción en sus ausencias, quizá de ahí surgió esa información pero no llegué avanzar por lo que te dije antes".

luli fernandez aclaracion.jpg

Luli Fernández contó la verdad detrás de su renuncia a Socios del espectáculo y confesó si se sintió incómoda

Tras conocerse hace unos días una sorpresiva baja en el programa Socios del espectáculo, El Trece, finalmente rompió el silencio la propia protagonista: Luli Fernández.

La modelo y panelista se despidió del ciclo en medio de una ola de rumores que ella decidió cortar de raíz a través de sus historias de Instagram ante la consulta de sus seguidores.

Sobre una pregunta en particular sobre por qué se fue del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Luli fue contundente y dio sus razones.

luli fernandez.jpg

"Me voy porque quiero conducir nuevamente y tuvo propuestas lindas para hacerlo. A su vez, quiero acompañar a mi marido en algunos compromisos que él tiene que nos implican viajar", detalló la panelista.

Y consultada sobre si se sintió incómoda en algún momento allí, fue categórica: "La verdad me sentí cero incómoda. Sabía perfecto a lo que iba, el equipo delante y detrás de cámara es increíble".

Y remarcó: "Siempre apoyan y acompañan... Fueron muy generosos conmigo. Me voy porque quiero conducir".

Además, la madre de Indalecio admitió que en este momento se siente "plena", que "le gustaría ser mamá otra vez" y remarcó que "ser madre es tan mágico como complejo sobre todo si la mujer trabaja".