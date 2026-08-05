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La reacción de L-Gante ante el embarazo de su ex Tamara Báez: "Saben que..."

El cantante L-Gante se refirió por primera vez en público al embarazo de Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica.

5 ago 2026, 15:25
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La reacción de L-Gante ante el embarazo de su ex Tamara Báez: Saben que...

La reacción de L-Gante ante el embarazo de su ex Tamara Báez: "Saben que..."

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La reacción de L-Gante ante el embarazo de su ex Tamara Báez: "Saben que..."

Tamara Báez anunció hace unos días a través de un tierno posteo que se encontraba embarazada esperando su primer bebé con su actual pareja Thiago Martínez.

Por primera vez, se conoció la palabra de L-Gante, expareja de la influencer, quien se refirió a cómo tomó esta linda noticia en charla con el ciclo Puro Show (El Trece).

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Antes de partir rumbo a España, el cantante reveló cómo es hoy su vínculo con la mamá de su hija Jamaica y qué hizo al enterarse del embarazo.

“Jamaica está muy bien, muy contenta que va a tener un hermano. También los vi, los felicité a Thiago, felicité a Tamara, les deseo lo mejor y saben que pueden contar conmigo”, precisó el artista.

Y cuando Pampito le consultó si se estaba llevando bien con su ex el cantante leventó su mano antes de despedirse del móvil. Además, L-Gante se refirió a los últimos contactos que mantuvo con Wanda Nara y aclaró el motivo.

"Estuve hablando con Wanda por tema laboral y mantenemos el contacto porque nos llevamos muy bien. No hay nada cerrado pero todo puede ser", precisó el cantante.

"Siempre hay proyectos nuevos de la parte de Wanda y sabe que cuenta conmigo", dejó en claro Elian Valenzuela.

La opinión de L-Gante sobre el episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

L-Gante habló del caso que involucra a su ex Candela Arizaga y Facundo Moyano tras el confuso episodio que ocurrió en la madrugada del martes en Belgrano.

Majo Martino reveló en SQP (América Tv) que se comunicó con el cantante para conocer su postura sobre el episodio que involucra a la modeloy al exdiputado nacional.

En el audio que le envió a la panelista, Elian Valenzuela fue cauto al hablar del tema, aunque destacó las cualidades personales de su expareja.

"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó el artista al referirse al tema.

Y remarcó en base a lo vivido a su lado: "Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio, comer sano y vida sana".

     

 

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