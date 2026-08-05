La reacción de L-Gante ante el embarazo de su ex Tamara Báez: "Saben que..."

Y cuando Pampito le consultó si se estaba llevando bien con su ex el cantante leventó su mano antes de despedirse del móvil. Además, L-Gante se refirió a los últimos contactos que mantuvo con Wanda Nara y aclaró el motivo.

"Estuve hablando con Wanda por tema laboral y mantenemos el contacto porque nos llevamos muy bien. No hay nada cerrado pero todo puede ser", precisó el cantante.

"Siempre hay proyectos nuevos de la parte de Wanda y sabe que cuenta conmigo", dejó en claro Elian Valenzuela.

La opinión de L-Gante sobre el episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

L-Gante habló del caso que involucra a su ex Candela Arizaga y Facundo Moyano tras el confuso episodio que ocurrió en la madrugada del martes en Belgrano.

Majo Martino reveló en SQP (América Tv) que se comunicó con el cantante para conocer su postura sobre el episodio que involucra a la modeloy al exdiputado nacional.

En el audio que le envió a la panelista, Elian Valenzuela fue cauto al hablar del tema, aunque destacó las cualidades personales de su expareja.

"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó el artista al referirse al tema.

Y remarcó en base a lo vivido a su lado: "Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio, comer sano y vida sana".