Luisana Lopilato confirmó que filmará una nueva película con Damián Szifron

Según explicó Lopilato, el rodaje está previsto para los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que el estreno podría concretarse a fines de ese año o durante 2027.

En paralelo, la actriz viene de trabajar en La Pistolera, la leyenda de Pepita, dirigida por Lucía Puenzo, y en La Caja Azul, bajo la dirección de Martín Hodara.

La nueva película de Szifron llega luego de Misántropo, su primer largometraje en inglés, y después del frustrado proyecto cinematográfico de Los Simuladores, que había sido impulsado por Paramount pero nunca logró concretarse por falta de financiamiento.

Embed

Cuál fue la tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia

La localidad de Tumbler Ridge quedó marcada por una tragedia que estremeció a todo el país. El ataque armado, protagonizado por una joven de 18 años con antecedentes de salud mental, dejó víctimas en una vivienda y en una escuela secundaria antes de que la agresora se quitara la vida. El impacto fue inmediato: la conmoción generó una ola de mensajes de solidaridad.

Entre esas voces se destacó la de Michael Bublé, quien eligió hablar en nombre de su familia, incluyendo a Luisana Lopilato. “Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, escribió el cantante, conmovido.

El artista profundizó en su sentir: “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre”.

Y cerró con un mensaje de acompañamiento: “A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes”.