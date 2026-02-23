Luisana Lopilato confirmó que filmará una nueva película con Damián Szifron
Luisana Lopilato anunció el proyecto junto al director de éxitos históricos como Hermanos y detectives, Los simuladores y Relatos salvajes, marcando así el regreso de Damián Szifron al cine nacional.
23 feb 2026, 00:20
Luisana Lopilato confirmó que filmará una nueva película con Damián Szifron
La actriz Luisana Lopilato confirmó que será parte de la nueva película de Damián Szifron, uno de los realizadores más influyentes del país.
La primicia se conoció durante su participación en Por el Mundo, el programa que conduce Marley en Telefe. En medio de una charla distendida durante un viaje por Estados Unidos, el conductor le consultó por su presente laboral y la actriz sorprendió con la confirmación.
“Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”, contó entre risas, dejando en claro que el proyecto ya está en marcha.
El anuncio generó una enorme repercusión, especialmente porque representa el regreso de Szifron a una producción argentina tras su experiencia en Hollywood. El director es el creador de éxitos como Hermanos y Detectives, Los Simuladores y la multipremiada Relatos salvajes, una de las películas más exitosas de la historia del cine nacional.
Según explicó Lopilato, el rodaje está previsto para los meses de abril, mayo y junio de 2026, por lo que el estreno podría concretarse a fines de ese año o durante 2027.
En paralelo, la actriz viene de trabajar en La Pistolera, la leyenda de Pepita, dirigida por Lucía Puenzo, y en La Caja Azul, bajo la dirección de Martín Hodara.
La nueva película de Szifron llega luego de Misántropo, su primer largometraje en inglés, y después del frustrado proyecto cinematográfico de Los Simuladores, que había sido impulsado por Paramount pero nunca logró concretarse por falta de financiamiento.
Embed
Cuál fue la tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia
La localidad de Tumbler Ridge quedó marcada por una tragedia que estremeció a todo el país. El ataque armado, protagonizado por una joven de 18 años con antecedentes de salud mental, dejó víctimas en una vivienda y en una escuela secundaria antes de que la agresora se quitara la vida. El impacto fue inmediato: la conmoción generó una ola de mensajes de solidaridad.
Entre esas voces se destacó la de Michael Bublé, quien eligió hablar en nombre de su familia, incluyendo a Luisana Lopilato.“Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, escribió el cantante, conmovido.
El artista profundizó en su sentir: “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre”.
Y cerró con un mensaje de acompañamiento: “A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes”.