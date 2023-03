El llanto de Daniel Ambrosino en vivo al recordar la presencia de su madre después de morir: "Sentía que..."

Embed

"Le preparaba todos los domingos la mamá el desayuno a él y a su hermano, y la mamá falleció cuando él tenía 17 años", introdujo el conductor Nicolás Magaldi ante la presencia de la medium Aristida Genez Alcaraz.

Y ahí Daniel Ambrosino recordó: "A mi me pasó con mi mamá. Un día en particular, ese día nada más, me despierto y sentía que mi mamá estaba en la cocina preparando el desayuno. Y de repente sale mi papá con el desayuno y la bata azul de mi mamá".

"Fue esa vez y después nunca más. Yo me quedé con la sensación positiva de que mi mamá estaba ahí y me estaba cuidando. Y estamos hablando de hace muchos años", contó entre lágrimas el panelista y se vivió un momento de profunda emoción en el piso.

El video de la experiencia paranormal de Jimena Barón

Jimena Barón mostró en las redes el video de un terrible momento paranormal que vivió en la casa de una amiga. La cantante pidió las cámaras de seguridad de la vivienda de su amiga y compartió el material en su cuenta de Instagram, donde fue contando lo que sintió y les pidió a sus seguidores que le dejen sus comentarios sobre esta experiencia.

Fue el viernes por la noche cuando Jimena Barón decidió compartir las imágenes de lo que le pasó, que si bien no se ve del todo claro en el video, ella fue explicando lo ocurrido desde sus historias.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una jodita”, describió la cantante.

En las imágenes se la puede ver sentada en una silla charlando con amigas y de repente se levanta como exaltada por algo que había ocurrido cuando estaba con su teléfono celular en la mano.

“Veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”, indicó Jimena sobre el video, luego de un análisis que realizó en conjunto con sus seguidores.

“Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir o pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, añadió.

Y cerró sobre lo ocurrido: "Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero".