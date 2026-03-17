El llanto de Wanda Nara por la eliminación de Maxi López de MasterChef y el pedido que hizo: "Ojalá..."

En un momento aún más íntimo, Wanda recordó el acompañamiento de Maxi en una etapa difícil de su vida. “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”, declaró visiblemente emocionada.

Antes de fundirse en un abrazo con Maxi, Wanda deseó: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”. Un cierre cargado de emoción que dejó en evidencia el vínculo cercano que lograron reconstruir con el paso del tiempo.

Embed

Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity

La competencia de MasterChef Celebrity Argentina 2025/26 ya tiene a sus dos grandes finalistas: Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, quienes lograron imponerse tras 107 programas cargados de desafíos y exigencias culinarias bajo la mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La semifinal presentó una prueba compleja: replicar un sofisticado rack de cordero en costra de hierbas y almendras, acompañado por puré de edamame y reducción de aceto balsámico. En ese contexto, ambos finalistas lograron sortear mejor que sus rivales el punto de cocción de la carne, una dificultad que terminó dejando en el camino a Maxi López y Claudio “Turco” Husaín.

El desempeño de La Reini fue de menor a mayor. Si bien su plato presentó algunas falencias —como la presencia visible de grasa en el cordero—, logró destacarse en otros aspectos, especialmente en la calidad del puré y la costra. “No pensé que iba a venir a ver una película llamada La Venganza de las Grasas”, comentó Betular. Aun así, el jurado valoró varios componentes de su preparación.

Por su parte, Ian mostró un enfoque meticuloso en cada detalle. Según contó, “revisó 11 veces el emplatado”, y se mostró conforme con el resultado, en especial con el punto de la carne. “Está colorada la carne pero una vez que el calor entra, el sabor se transforma. Está rica y hay una sensación tibia de que llegó más profundo. Unos minutos más en el segundo sellado hubiese ayudado más”, indicó Donato en su análisis. Además, el participante se vio favorecido por haber trabajado previamente en la limpieza de la grasa del cordero.

Finalmente, tras la deliberación, el jurado anunció primero el pase de Ian a la final. “Te entrego la chaqueta, hacele honor ”, le dijo Martitegui al momento de consagrarlo. Luego, Donato confirmó que La Reini también avanzaba a la instancia decisiva, dejando fuera de competencia a López y Husaín. La influencer no pudo contener las lágrimas al recibir su chaqueta.

Embed

“Somos los dos más chicos de todo el programa. Creo que éramos a los que menos fe les tenían, no solo por ser los más chicos, sino también porque veníamos de mundos distintos. Decían ‘¿estos dos quiénes son?’ ”, declaró el youtuber sobre él y Reini.

Embed

En la gran final, ambos deberán enfrentarse a un último desafío: presentar un menú de tres pasos con un hilo conductor. La noche decisiva contará además con la presencia de familiares y excompañeros, en un cierre que promete emoción y alto nivel gastronómico.