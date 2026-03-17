Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson con detalles únicos: "Soy testigo de..."

Ante la sonrisa de Ian Lucas, la conductora quiso saber quiénes lo iban a acompañar en la final de la competencia y ahí Ian Lucas comentó: "Mi amor más grande que es mi abuela y al lado mi mamá y mi hermano".

“¿Vos entraste soltero y te vas?”, indagó la animadora. Y él respondió: “Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”. Ante esta declaración, Wanda Nara reveló sobre ese acercamiento que observó entre él y su compañera.

“Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego, más fuego que otra cosa”, contó la animadora.

“Cosas que pasan, la vida misma”, afirmó Ian. "¿Pero va a venir a verte en la final la otra protagonista de la historia de amor?”, lanzó la conductora haciendo referencia indirecta a Evangelina Anderson, y él cerró un tanto desconcertado: "No lo sé".

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Ian Lucas explicó por qué no logró enamorarse de Evangelina Anderson

Ian Lucas regresó de México, país al que había viajado para generar contenido junto al youtuber Fede Vigevani, y en el aeropuerto fue interceptado por las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece).

El joven cantante accedió a responder algunas preguntas sobre su relación con Evagenlina Anderson en MasterChef Celebrity y sorprendió al explicar qué fue lo que, según él, impidió enamorarse de la modelo.

Además, el joven explicó que sí se veían pero sin un título formal: “Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, expresó con total franqueza.

Ian Lucas aseguró que decidió tomar distancia total de la modelo, incluso en el ámbito virtual. Según explicó, dejó de seguirla en redes sociales porque prefiere no mantener ningún tipo de contacto.

“No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, comentó de manera contundente sobre la distancia en todos los ámbitos de Anderson tras el final de la relación en medio de un gran revuelo mediático y cruce de declaraciones.