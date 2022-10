El mal momento de Thelma Fardin en medio del juicio a Juan Darthés: "Estoy muy débil de salud"

"Después de fechas en las que hay audiencias quedo reventada, si yo no freno, me frena mi cuerpo. Ahí se vuelve bien concreto qué me está sucediendo", agregó.

"A veces siento todo como una farsa donde hay gente que juega a la justicia y estamos las personas que realmente queremos construir un mundo más justo y tocamos las puertas de la justicia. En el juicio es probable que cambien al juez (en Brasil) porque parece que lo van a ascender y vendría otro que no presenció las audiencias”, aseguró al respecto.

Luego comentó: "Una siempre tiene que estar y presentarse, mi familia fue citada a declarar por parte de la defensa de Darthés, que tiene una estrategia muy violenta, y después no les tomaban testimonio, porque el objetivo era cansarme mentalmente, hostigarme emocionalmente".

Por último, sobre qué espera a que suceda el jueves 20 con la primera declaración de Darthés, dijo: "Yo creo que se va a presentar; no le queda otra alternativa, ya es lo último, después de esto viene la sentencia. Le dieron todas las garantías, pidió hacer un informe respecto de mis pericias y se lo concedieron. Si no se presenta podrían dictar su detención en Brasil. Él ya tiene un pedido de captura".

"A Juan Darthés le destruyeron la vida", la actriz que no para de defender al actor

Hace unos días se conoció la noticia de la anulación del juicio que Thelma Fardin le inició a Juan Darthés en Brasil por el delito de violación por un hecho vivido en Nicaragua cuando ambos formaban parte del elenco de Patito Feo.

Una de las actrices que siempre defendió al actor Juan Darthés es María Rosa Fugazot, quien compartió algunos trabajos con él.

En Intrusos, María Rosa Fugazot volvió a sostener su férrea defensa a Darthés: "Yo cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas".

Y agregó: "A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida".