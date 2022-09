La maniobra de Juan Darthés que provocó la indignación en Thelma Fardin

Además, Thelma contó que el actor contrató al abogado más caro de todo Brasil, reconocido por representar "a los poderosos".

“No es una manera de decir, es el más caro. Ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, a gente que busca impunidad como está buscando Darthés”, aseguró entre lágrimas.

“Tiene todas las garantías dadas", aseguró Fardin, y agregó "de hecho, estas audiencias son para que se defienda, declararían sus testigos y él para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer porque se sabe culpable, porque sabe que toda la prueba recibida y presentada por el juez es muy contundente”.

Thelma Fardin lleva su denuncia a Juan Darthés ante la ONU

Invitada recientemente a Sobredosis de TV, Thelma Fardin confirmó que se presentará con su caso ante la Oficina de las Naciones Unidas -ONU- en Ginebra acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en paralelo con el juicio por abuso sexual que sigue adelante en Brasil contra Juan Darthés.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin.

Y además se refirió a las versiones que circularon en los últimos días relacionadas con el juicio contra Juan Darthés y desmintió que se haya anulado o se haya declarado inválido. "La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó.