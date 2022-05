El mea culpa de Facundo Arana por una situación tensa con Romina Gaetani

Este martes, en una nota con Intrusos, Romina Gaetani se mostró firme en su postura.

"No me arrepiento de nada de lo que dije", remarcó la actriz.

Gaetani recordó que tuvo la oportunidad de charlar cara a cara con su colega. "Hemos hablado. Lo que no me ha gustado de él se lo he dicho. Y lo que él no ha estado de acuerdo conmigo, me lo ha dicho", detalló.

Para sorpresa de muchos, la actriz reveló que Arana reconoció haberse pasado de la raya en una grabación de Noche y día. "Una vez me pidió disculpas porque algo que había sucedido en una de las grabaciones. Fue por otro hecho, que no comenté", aseguró.

Por último, Gaetani afirmó que no teme por las acción judicial que pueda tomar su colega tras sus declaraciones en LAM. "No me preocupa. No tengo miedo", sentenció.

La drástica decisión de Facundo Arana tras la acusación de Romina Gaetani

Facundo Arana se volcó a su cuenta de Instagram para hacer un anuncio muy importante, en medio del enfrentamiento con su colega, Romina Gaetani.

El actor informó que el abogado Fernando Burlando lo presentará ante la Justicia.

Al parecer, Arana evalúa tomar alguna medida legal ante el revuelo que generaron los dichos de Gaetani en LAM.

"Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias", dice el mensaje que difundió el actor.