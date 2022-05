Facundo Arana quebró en llanto tras la acusación de Romina Gaetani en su contra

"¿Es cierto que lloró?", le preguntó el conductor de LAM a la panelista. "Sí, está muy angustiado. Quería aclarar algunas cosas", precisó la angelita.

Embed

Yanina indicó que el actor le explicó que está "muy caído"y sorprendido con las declaraciones de Gaetani. "Me dijo que no está acostumbrado a esto y que no sabe cómo contestar. Siente que le pasó un camión por encima", añadió.

Por último, la angelita que el asombro de Arana es porque el vínculo entre ellos siempre fue de amistad. "Me aseguro que no puede creer esto, que ellos tenían buena onda", sentenció.

Los chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Yanina Latorre mostró al aire en LAM los chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani.

En las capturas de las conversaciones, el actor le advierte a su colega que iba a subir un texto a su Instagram, con una profunda reflexión sobre el tema que ella había lanzado con su banda, La Rayada.

Embed

Gaetani le responde con una foto, donde está ella con una cara de asombro. "Facundo entiende con esa imagen, que ella había leído el posteo", señaló Yanina.

"Al otro día, cuando todos los portales habían levantado la publicación, Facundo la intenta llamar varias veces a Romina. Ella no lo atiende. Él le manda un mensaje: 'te escribo para decirte que te quiero con todo mi corazón y jamás diría nada para ofenderte'", añadió la panelista.

Embed

Después de unas horas, Gaetani le envía un audio para decirle que prefería hablar en otro momento. "Mañana, en algún horario tranqui, te llamo. Gracias por lo que escribiste recién", le dice la actriz a su colega a en dicha grabación.

Lo cierto es que ese no fue el único conflicto entre ellos.

image.png

La propia actriz relata en LAM que hubo una fiesta, en la cual él dice algo muy fuerte al oído.

"Nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo temporada y fue más violento. Nos estaban sacando fotos y al oído me dijo, con su mejor sonrisa: '¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?'", reveló Gaetani hace unos días en el ciclo de Ángel de Brito.

image.png

Todo parece indicar que aún hay detalles que no salieron a luz sobre un vínculo de mucha tensión.